Златан пошутил над нарядом ведущей: «Ребекка, ты как на похоронах. Алекси жив, не переживай». Лалас в ответ сравнил шведа с героем «Острова фантазий»
Ибрагимович пошутил над одеждой ведущей Fox Sports.
Златан Ибрагимович пошутил по поводу наряда ведущей футбольного шоу на Fox Sports.
Ибрагимович, Тьерри Анри и бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступают экспертами в аналитической программе о ЧМ-2026.
«Ребекка, ты одета как на похороны. Алекси [Лалас] жив, не переживай».
После этого сам Лалас добавил: «Полегче, здоровяк. А ты выглядишь так, будто встречаешь гостей на Острове фантазий. Посмотри на себя».
Реплика американца рассмешила Анри, на что Лалас отреагировал: «Я заставил его засмеяться!»
«Остров фантазий» – американский сериал конца 1970-х – начала 1980-х годов, герои которого носили белые костюмы, напоминавшие наряд Ибрагимовича.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?5937 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Fox Sports
Комментарии
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Лалас из них самый адекватный...
Девушка похожа на прихожанку, идущую на исповедь.
* вспомнился Нагиев и шоу "Окна" - сплошной пафос.