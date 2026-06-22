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  4. Златан пошутил над нарядом ведущей: «Ребекка, ты как на похоронах. Алекси жив, не переживай». Лалас в ответ сравнил шведа с героем «Острова фантазий»

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Златан пошутил над нарядом ведущей: «Ребекка, ты как на похоронах. Алекси жив, не переживай». Лалас в ответ сравнил шведа с героем «Острова фантазий»
Ибрагимович пошутил над одеждой ведущей Fox Sports.

Златан Ибрагимович пошутил по поводу наряда ведущей футбольного шоу на Fox Sports.

Ибрагимович, Тьерри Анри и бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступают экспертами в аналитической программе о ЧМ-2026.

«Ребекка, ты одета как на похороны. Алекси [Лалас] жив, не переживай».

После этого сам Лалас добавил: «Полегче, здоровяк. А ты выглядишь так, будто встречаешь гостей на Острове фантазий. Посмотри на себя».

Реплика американца рассмешила Анри, на что Лалас отреагировал: «Я заставил его засмеяться!»

«Остров фантазий» – американский сериал конца 1970-х – начала 1980-х годов, герои которого носили белые костюмы, напоминавшие наряд Ибрагимовича.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Fox Sports
logoЧемпионат мира по футболу
видео
Алекси Лалас
logoЗлатан Ибрагимович
ахахаха
телевидение
logoТьерри Анри

Комментарии

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Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое когда ты тупой.
ОтветGuti.14
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое когда ты тупой.
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ОтветЗаяцволк
Комментарий скрыт
а причем тут Роналду?
Ибра как обычно ляпнул невпопад и никто кроме него не улыбнулся даже, а вот в ответ он получил шутку над которой буквально все посмеялись и она реально намного смешнее
У него там Милан в #опе . Самое время заниматься делами клуба в межсезонке, а он тут веселится. Ну красавчик , что сказать .
ОтветЗлой Руся
У него там Милан в #опе . Самое время заниматься делами клуба в межсезонке, а он тут веселится. Ну красавчик , что сказать .
Прикинь, у него два проекта высокобюджетных параллельно, а ты за рейтингом на спортсе гонишься)
Анри плохой актёр, жутко переигрывает.
Лалас из них самый адекватный...
Девушка похожа на прихожанку, идущую на исповедь.
ОтветНик Гре
Анри плохой актёр, жутко переигрывает. Лалас из них самый адекватный... Девушка похожа на прихожанку, идущую на исповедь.
Девушка похожа на горничную из мексиканских сериалов 90х, а Ибра похоже на ведущего из американских дешевых воскресных телешоу «Бинго»
Ответzip13
Девушка похожа на горничную из мексиканских сериалов 90х, а Ибра похоже на ведущего из американских дешевых воскресных телешоу «Бинго»
В точку! 👏
* вспомнился Нагиев и шоу "Окна" - сплошной пафос.
Сравнить всемогущего Ибру с портье из ретро сериала в белом костюмчике — это просто высший пилотаж американского троллинга.
Непривычно Лаласа видет без длинной бороды и волос.
И что? это повод для новости? совсем чеканулись
Фигасе Лалас высокий, вровень с Златаном! Не знал)
Твоя прикид, когда упустил путевку в ЛЧ и подписал Аморима.
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