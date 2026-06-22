Златан пошутил над нарядом ведущей: «Ребекка, ты как на похоронах. Алекси жив, не переживай». Лалас в ответ сравнил шведа с героем «Острова фантазий»

Ибрагимович пошутил над одеждой ведущей Fox Sports.

Златан Ибрагимович пошутил по поводу наряда ведущей футбольного шоу на Fox Sports.

Ибрагимович, Тьерри Анри и бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступают экспертами в аналитической программе о ЧМ-2026 .

«Ребекка, ты одета как на похороны. Алекси [Лалас] жив, не переживай».

После этого сам Лалас добавил: «Полегче, здоровяк. А ты выглядишь так, будто встречаешь гостей на Острове фантазий. Посмотри на себя».

Реплика американца рассмешила Анри, на что Лалас отреагировал: «Я заставил его засмеяться!»

«Остров фантазий» – американский сериал конца 1970-х – начала 1980-х годов, герои которого носили белые костюмы, напоминавшие наряд Ибрагимовича.