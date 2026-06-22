«Спартаку» интересен Даку. Форвард «Рубина» – один из основных вариантов москвичей для усиления атаки (Metaratings.ru)
«Спартак» может купить Даку из «Рубина».
«Спартаку» интересен нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку.
По данным Metaratings.ru, спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки.
Даку играет в Мир РПЛ за «Рубин» с 2023 года, на его счету 78 матчей и 35 голов в лиге. Подробная статистика игрока – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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