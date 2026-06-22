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  4. «Спартаку» интересен Даку. Форвард «Рубина» – один из основных вариантов москвичей для усиления атаки (Metaratings.ru)

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«Спартаку» интересен Даку. Форвард «Рубина» – один из основных вариантов москвичей для усиления атаки (Metaratings.ru)
«Спартак» может купить Даку из «Рубина».

«Спартаку» интересен нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку.

По данным Metaratings.ru, спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки.

Даку играет в Мир РПЛ за «Рубин» с 2023 года, на его счету 78 матчей и 35 голов в лиге. Подробная статистика игрока – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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Комментарии

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хороший вариант, давно нет предлагал я. рубин он давно перерос, надо пробовать себя в других клубах
Ну вот это,я считаю нормальный ход!Он уже к нашему чемпионату адаптирован.
Миша Борзыкин порадуется
Купите его, для РПЛ хорош)
Этот трансфер давно был на поверхности
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