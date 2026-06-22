«Гави – тупой!» Педри подколол партнера по сборной из-за попыток вывести его фото на экраны стадиона перед игрой ЧМ
Педри назвал Гави тупым.
Гави попытался вывести фото партнера по сборной Испании Педри на экраны стадиона перед матчем ЧМ против Саудовской Аравии (4:0).
До разминки Гави сфотографировал Педри, а затем отсканировал QR-код на табло арены, чтобы отправить снимок.
Педри узнал об этом после матча и в шутку назвал 21-летнего одноклубника тупым.
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: DAZN
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