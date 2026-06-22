  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Гави – тупой!» Педри подколол партнера по сборной из-за попыток вывести его фото на экраны стадиона перед игрой ЧМ

Видео
0
«Гави – тупой!» Педри подколол партнера по сборной из-за попыток вывести его фото на экраны стадиона перед игрой ЧМ
Педри назвал Гави тупым.

Гави попытался вывести фото партнера по сборной Испании Педри на экраны стадиона перед матчем ЧМ против Саудовской Аравии (4:0).

До разминки Гави сфотографировал Педри, а затем отсканировал QR-код на табло арены, чтобы отправить снимок.

Педри узнал об этом после матча и в шутку назвал 21-летнего одноклубника тупым.

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?6064 голоса
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: DAZN
видео
ахахаха
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoГави
logoПедри
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, как по мне, в мужском коллективе, особенно по сути подростков ( для меня это лет до 25 точно в наше время) это все норм)) приколы друг над другом, подколы и тд. Если все друзья и на одной волне, то это никого не задевает
Гави_глоры заминусили всех
Мало кто знает, но на самом деле Педри его не подкалывал...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шлоттербек больше не сыграет на ЧМ и пропустит около 2 месяцев из-за разрыва медиальной коллатеральной связки
56 минут назад
Златан пошутил над нарядом ведущей: «Ребекка, ты как на похоронах. Алекси жив, не переживай». Лалас в ответ сравнил шведа с героем «Острова фантазий»
сегодня, 11:18Видео
«Локомотив» арендует Коваленко у «Сочи» с опцией выкупа за 400 млн рублей (Анар Ибрагимов)
сегодня, 11:11
ЧМ-2026. Аргентина против Австрии, Франция – Ирак, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией
сегодня, 11:10
Глава «Динамо» о Тюкавине в «Зените»: «Даже представлять это не хочу. У нас контракт на несколько лет»
сегодня, 11:05
«Спартаку» интересен Даку. Форвард «Рубина» – один из основных вариантов для усиления атаки (Metaratings.ru)
сегодня, 10:52
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана
сегодня, 10:45
Губерниев – Геничу о его работе на матче ЧМ: «А ты пересматривал трезвым или иным?» Константин ответил: «Пить мне сейчас нельзя, поэтому – «иным»
сегодня, 10:18
Вампета: «У Рафиньи серьезные семейные и финансовые проблемы. Он хочет перейти в «Аль-Хилаль», чтобы изменить ситуацию»
сегодня, 10:05
Райс о голах сборной Англии: «Теперь всем нравятся стандарты, не так ли? Я чувствую, что отдам голевую или создам опасность, когда беру мяч для углового или штрафного»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Я спросил, можно ли сыграть с тремя вратарями, сказали – нет». Тренер Ирака Арнолд о матче с Францией
5 минут назад
Байсуфинов ушел из сборной Казахастана. У тренера 3 победы, 3 ничьих и 2 поражения в 8 матчах
20 минут назад
«Испания – фаворит ЧМ. У нее все на тотальном уровне – контроль игры, техническое оснащение». Экс-форвард Бразилии Нунес об испанцах
32 минуты назад
«У Узбекистана есть шансы на победу в матче с Португалией. Роналду на поле все 90 минут – главная проблема. Без него сборная играет, как «ПСЖ». Зейтулаев о Криштиану
41 минуту назад
Васин об инвестициях: «Потерял много денег, меньше 100 млн рублей – это опыт. Сейчас занимаюсь коммерческой недвижимостью, ничего рискованного»
46 минут назад
«Винисиус и раньше играл великолепно, а сейчас он стал более заметным, больше решает». Пакета о вингере «Реала» в сборной Бразилии на ЧМ
54 минуты назад
«Панатинаикос» за 3 млн евро купит вратаря Пенью у «Барселоны». Контракт – по схеме «3+1»
сегодня, 11:15
«Не знаю, как Файзуллаев с ростом 1,12 забил головой. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него». Защитник ЦСКА Лукин о 1-м голе Узбекистана на ЧМ
сегодня, 10:59
Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
сегодня, 10:50
Зобнин о ЧМ-2026: «Прошлый формат был интереснее, сейчас некоторые команды слабоваты. Ни одного полного матча не посмотрел – игры поздно. Рад за Месси, что он забил три гола»
сегодня, 10:27
Рекомендуем