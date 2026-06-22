Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана

«Матч ТВ» опубликовал расписание комментаторов матчей третьей недели ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.
22.06.2026. 19:30. Аргентина – Австрия. Константин Генич, «Матч ТВ»
22.06.2026. 23:40. Франция – Ирак, Станислав Минин, matchtv.ru / Кинопоиск
23.06.2026. 02:40 Норвегия – Сенегал, Артем Шмельков, «Матч ТВ»
23.06.2026. 05:40. Иордания – Алжир, Михаил Моссаковский, «Матч ТВ»
23.06.2026. 19:30. Португалия – Узбекистан, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»
23.06.2026. 22:40. Англия – Гана, Михаил Моссаковский, «Матч ТВ»
24.06.2026. 01:40. Панама – Хорватия, Артем Шмельков, matchtv.ru / Кинопоиск
24.06.2026. 04:40. Колумбия – ДР Конго, Семен Зигаев, «Матч ТВ»
24.06.2026. 21:30. Швейцария – Канада, Михаил Меламед, «Матч ТВ»
24.06.2026. 21:40. Босния и Герцеговина – Катар, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск
25.06.2026 0:40. Марокко – Гаити, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск
25.06.2026 0:40. Шотландия – Бразилия, Георгий Черданцев, «Матч ТВ»
25.06.2026 03:40. Чехия – Мексика, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»
25.06.2026 03:40. ЮАР – Южная Корея, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск
25.06.2026 22:30. Эквадор – Германия, Александр Неценко, «Матч ТВ»
25.06.2026 22:40. Кюрасао – Кот-д’Ивуар, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск
26.06.2026 01:40. Япония – Швеция, Сергей Дурасов, matchtv.ru / Кинопоиск
26.06.2026 01:40. Тунис – Нидерланды, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»
26.06.2026 04:40. Турция – США, Дмитрий Жичкин, «Матч ТВ»
26.06.2026 04:40. Парагвай – Австралия, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск
26.06.2026 21:40. Норвегия – Франция, Георгий Черданцев, «Матч ТВ»
26.06.2026 21:40. Сенегал – Ирак, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск
27.06.2026 02:40. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Игорь Кытманов, matchtv.ru / Кинопоиск
27.06.2026 02:40. Уругвай – Испания, Константин Генич, «Матч ТВ»
27.06.2026 05:40. Новая Зеландия – Бельгия, Станислав Минин, «Матч ТВ»
27.06.2026 05:40. Египет – Иран, Михаил Меламед, matchtv.ru / Кинопоиск
27.06.2026 23:30. Панама – Англия, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»
27.06.2026 23:40. Хорватия – Гана, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск
28.06.2026 02:10. ДР Конго – Узбекистан, Александр Неценко, «Матч ТВ»
28.06.2026 02:10. Колумбия – Португалия, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск
28.06.2026 04:40. Иордания – Аргентина, Игорь Кытманов, «Матч ТВ»
28.06.2026 04:40. Алжир – Австрия, Сергей Дурасов, matchtv.ru / Кинопоиск
Время начала трансляций – московское.
Костя, хватит минусить всех, кто тебе не рад)
мы не виноваты, что ты #####)