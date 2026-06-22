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  4. Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана

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Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана
«Матч ТВ» назначил комментаторов на матчей третьей недели ЧМ-2026.

«Матч ТВ» опубликовал расписание комментаторов матчей третьей недели ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

22.06.2026. 19:30. Аргентина – Австрия. Константин Генич, «Матч ТВ»

22.06.2026. 23:40. Франция – Ирак, Станислав Минин, matchtv.ru / Кинопоиск

23.06.2026. 02:40 Норвегия – Сенегал, Артем Шмельков, «Матч ТВ»

23.06.2026. 05:40. Иордания – Алжир, Михаил Моссаковский, «Матч ТВ»

23.06.2026. 19:30. Португалия – Узбекистан, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»

23.06.2026. 22:40. Англия – Гана, Михаил Моссаковский, «Матч ТВ»

24.06.2026. 01:40. Панама – Хорватия, Артем Шмельков, matchtv.ru / Кинопоиск

24.06.2026. 04:40. Колумбия – ДР Конго, Семен Зигаев, «Матч ТВ»

24.06.2026. 21:30. Швейцария – Канада, Михаил Меламед, «Матч ТВ»

24.06.2026. 21:40. Босния и ГерцеговинаКатар, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск

25.06.2026 0:40. Марокко – Гаити, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск

25.06.2026 0:40. Шотландия – Бразилия, Георгий Черданцев, «Матч ТВ»

25.06.2026 03:40. Чехия – Мексика, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»

25.06.2026 03:40. ЮАР – Южная Корея, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск

25.06.2026 22:30. Эквадор – Германия, Александр Неценко, «Матч ТВ»

25.06.2026 22:40. Кюрасао – Кот-д’Ивуар, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск

26.06.2026 01:40. Япония – Швеция, Сергей Дурасов, matchtv.ru / Кинопоиск

26.06.2026 01:40. Тунис – Нидерланды, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»

26.06.2026 04:40. Турция – США, Дмитрий Жичкин, «Матч ТВ»

26.06.2026 04:40. Парагвай – Австралия, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск

26.06.2026 21:40. Норвегия – Франция, Георгий Черданцев, «Матч ТВ»

26.06.2026 21:40. Сенегал – Ирак, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск

27.06.2026 02:40. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Игорь Кытманов, matchtv.ru / Кинопоиск

27.06.2026 02:40. Уругвай – Испания, Константин Генич, «Матч ТВ»

27.06.2026 05:40. Новая Зеландия – Бельгия, Станислав Минин, «Матч ТВ»

27.06.2026 05:40. Египет – Иран, Михаил Меламед, matchtv.ru / Кинопоиск

27.06.2026 23:30. Панама – Англия, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»

27.06.2026 23:40. Хорватия – Гана, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск

28.06.2026 02:10. ДР Конго – Узбекистан, Александр Неценко, «Матч ТВ»

28.06.2026 02:10. Колумбия – Португалия, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск

28.06.2026 04:40. Иордания – Аргентина, Игорь Кытманов, «Матч ТВ»

28.06.2026 04:40. Алжир – Австрия, Сергей Дурасов, matchtv.ru / Кинопоиск 

Время начала трансляций – московское.

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?5853 голоса
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЧемпионат мира по футболу
logoМатч ТВ
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logoКинопоиск
logoСтанислав Минин
logoДмитрий Шнякин
logoМихаил Меламед
logoГеоргий Черданцев
logoМихаил Моссаковский
logoДмитрий Жичкин
logoАлександр Аксенов (комментатор)
logoОлег Пирожков
logoАртем Шмельков
logoАлександр Неценко
logoРоман Трушечкин
logoСемен Зигаев
logoКонстантин Генич
logoИгорь Кытманов
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Комментарии

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Ого сколько без звука смотреть
Комментаторы Матча зашли всех минусить
ОтветJenqa123
Комментаторы Матча зашли всех минусить
Ну они же все как один мэтры, все ученики Уткина. А мы просто хейтеры, ничего не понимающий плебс
Ахахахаххаах, Генич яро сейчас минусует лично!
ОтветРостовский Гусь
Ахахахаххаах, Генич яро сейчас минусует лично!
я не удивлюсь, если реально так и есть)
Генич на Аргентине(((
Костя, хватит минусить всех, кто тебе не рад)
мы не виноваты, что ты #####)
Черданцев отсосао за возможность комментировать Селесао?
За что нам это всё...
В заголовке три самых слабых комментатора,на мой взгляд. Но они видимо больше всего котируются у руководства🤷
А помните, как все критиковали Виктора Гусева? А ведь его уровень комментирования был на световые годы впереди Генича и Черданцева
Ответpit4er
А помните, как все критиковали Виктора Гусева? А ведь его уровень комментирования был на световые годы впереди Генича и Черданцева
Не, там совсем тоска была)
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