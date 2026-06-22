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  4. Губерниев – Геничу о его работе на матче ЧМ: «А ты пересматривал трезвым или иным?» Константин ответил: «Пить мне сейчас нельзя, поэтому – «иным»

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Губерниев – Геничу о его работе на матче ЧМ: «А ты пересматривал трезвым или иным?» Константин ответил: «Пить мне сейчас нельзя, поэтому – «иным»
Губерниев – Геничу: ты пересматривал свой матч ЧМ трезвым или иным?.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уточнил у коллеги Константина Генича, в каком состоянии он пересматривал свой репортаж на ЧМ-2026.

Ранее Генич извинился за работу на матче НидерландыШвеция (5:1): «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается». Позже он изменил мнение: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа».

«А ты пересматривал трезвым или иным??» – спросил Губерниев в комментариях к посту.

«Сейчас надо вспомнить твою шутку про коньяк по утрам… К сожалению, а может и к радости, пить мне сейчас нельзя. Поэтому – «иным», Дима», – ответил Генич.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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Комментарии

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Губерниев:А ты пересматривал трезвым или иным?» Константин ответил: «Пить мне сейчас нельзя, поэтому – «иным»...
Под наркотой то есть?
ОтветСергей Круг
Губерниев:А ты пересматривал трезвым или иным?» Константин ответил: «Пить мне сейчас нельзя, поэтому – «иным»... Под наркотой то есть?
И Генич уходя от лавочки у подъезда, пошатываясь: "Какиииимиии наркооооотикмиииии"
А, ну то есть обкуренным. Это, кстати, много объясняет
Генич, выйди из сумрака!
вот в таком состоянии😶‍🌫️😶‍🌫️🚬
Мы давно знали, что он употребляет какие-то вещества. В нормальном состоянии всё время так позориться не смог бы даже генич
Отвечал губерниеву он точно "иным".
По моему кое кто спалился)
Он недалекий какой-то чтоли? Или это специально было сказано чтобы мы тут порассуждали о том, что он обдолбанный))) интересно вообще. Сам придумал - сам развил, на след. день сказал нет идите на*ер и вот уже два дня его обсуждают все тут😁😂
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