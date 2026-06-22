Губерниев – Геничу о его работе на матче ЧМ: «А ты пересматривал трезвым или иным?» Константин ответил: «Пить мне сейчас нельзя, поэтому – «иным»
Губерниев – Геничу: ты пересматривал свой матч ЧМ трезвым или иным?.
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уточнил у коллеги Константина Генича, в каком состоянии он пересматривал свой репортаж на ЧМ-2026.
Ранее Генич извинился за работу на матче Нидерланды – Швеция (5:1): «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается». Позже он изменил мнение: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа».
«А ты пересматривал трезвым или иным??» – спросил Губерниев в комментариях к посту.
«Сейчас надо вспомнить твою шутку про коньяк по утрам… К сожалению, а может и к радости, пить мне сейчас нельзя. Поэтому – «иным», Дима», – ответил Генич.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?5450 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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