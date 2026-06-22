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  4. Вампета: «У Рафиньи серьезные семейные и финансовые проблемы. Он хочет перейти в «Аль-Хилаль», чтобы изменить ситуацию»

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Вампета: «У Рафиньи серьезные семейные и финансовые проблемы. Он хочет перейти в «Аль-Хилаль», чтобы изменить ситуацию»
Вампета: Рафинья хочет перейти в «Аль-Хилаль» из-за проблем с финансами.

Бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что полузащитник «Барселоны» Рафинья хочет переехать в Саудовскую Аравию из-за серьезных финансовых и семейных проблем.

«У Рафиньи серьезные семейные и финансовые проблемы. Он планирует перейти в «Аль-Хилаль», чтобы изменить ситуацию», – рассказал чемпион мира 2002 года в подкасте Red Cast, сославшись на информацию от людей из близкого круга Рафиньи.

На слова Вампеты отреагировал человек из окружения 29-летнего игрока каталонцев.

«Тебе придется объяснить эту ложь, мой друг», – сказал Игор Падилья.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: COPE
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Комментарии

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Источник: Поверь мне, брат
ОтветАртем Гавин
Источник: Поверь мне, брат
Нити тянутся к Лапорте, он мечтает сбагрить неликвид.
Привет, это Рафинья, это мой левый аккаунт. У меня серьезные семейные и финансовые проблемы. Пришлите мне 800 долларов на билет до Аль-Хилаля. Изменю ситуацию и всех отблагодарю. Я настоящий, мой друг.
ОтветSatura
Привет, это Рафинья, это мой левый аккаунт. У меня серьезные семейные и финансовые проблемы. Пришлите мне 800 долларов на билет до Аль-Хилаля. Изменю ситуацию и всех отблагодарю. Я настоящий, мой друг.
я всегда знала что это ТЫ!
Напиши номер карты! Выручу
ОтветSatura
Привет, это Рафинья, это мой левый аккаунт. У меня серьезные семейные и финансовые проблемы. Пришлите мне 800 долларов на билет до Аль-Хилаля. Изменю ситуацию и всех отблагодарю. Я настоящий, мой друг.
Скидывай номер, переведу со своего правого фланга на твой левый 😉
Вампета: «У Рафиньи серьезные семейные и финансовые проблемы. Он хочет перейти в «Аль-Хилаль»...
Я бы тоже в «Аль-Хилаль» перешел...Но мне другую движуху для решения проблем придумали.
ОтветСергей Круг
Вампета: «У Рафиньи серьезные семейные и финансовые проблемы. Он хочет перейти в «Аль-Хилаль»... Я бы тоже в «Аль-Хилаль» перешел...Но мне другую движуху для решения проблем придумали.
решились проблемы?))
если у него финансовые проблемы, тогда что у меня?!!?
Можно мне такие финансовые проблемы, как у Рафиньи, игрока основы суперклуба?)
ОтветТоварищ Бразаускас
Можно мне такие финансовые проблемы, как у Рафиньи, игрока основы суперклуба?)
Вложился куда-то, как любят футболисты и пролетел, например.
ОтветТоварищ Бразаускас
Можно мне такие финансовые проблемы, как у Рафиньи, игрока основы суперклуба?)
Ну на самом деле , зря вы так думаете . Большие деньги тоже можно потерять , никто не знает какой у него груз , а в нынешнем мире может быть все что угодно )
Ну определенный смысл может быть в его словах. Барса переплатила и купила на его место Гордона, хотя есть более важные позиции для усиления. Плюс травмы у Рафиньи последнее время. Как уже сказали другие люди - мог неудачно вложиться/хочет заработать на старость и т.д., вот и причины для перехода, при этом Барса хоть заработает на нем на ЦН себе, вряд ли руководство будет сильно возражать. Мартинес тоже как бы не за спасибо играл, но когда замаячили нефтяные деньги - сразу собрал чемодан.

Нисколько не удивлюсь если уйдёт.
Ответololoshkin
Ну определенный смысл может быть в его словах. Барса переплатила и купила на его место Гордона, хотя есть более важные позиции для усиления. Плюс травмы у Рафиньи последнее время. Как уже сказали другие люди - мог неудачно вложиться/хочет заработать на старость и т.д., вот и причины для перехода, при этом Барса хоть заработает на нем на ЦН себе, вряд ли руководство будет сильно возражать. Мартинес тоже как бы не за спасибо играл, но когда замаячили нефтяные деньги - сразу собрал чемодан. Нисколько не удивлюсь если уйдёт.
Ну вряд ли Барса заплатила 80 лямов за игрока скамейки) Гордон же может сыграть на любой позиции ватаке, а если напа не купят, то можно играть вообще без нападающих с ложной 9
Наркоман наверное
ОтветMark Anisimov
Наркоман наверное
Сплетник, типа Губерниева
псои честно, то когда привезли за 1 день Гордона, первая мысль - Рафа на выход... а уж потом пошли слухи про Арабов, и тут пазл сошелся. если рафа не сыграет больше на ЧМ, то о трансфере объявят сразу, заберут деньги и пойдут за форвардом
сильно надеюсь, что это сплетни
У меня в жизни не было больше 5к$ на счету и никаких финансовых проблем
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