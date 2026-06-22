Вампета: «У Рафиньи серьезные семейные и финансовые проблемы. Он хочет перейти в «Аль-Хилаль», чтобы изменить ситуацию»
Вампета: Рафинья хочет перейти в «Аль-Хилаль» из-за проблем с финансами.
Бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что полузащитник «Барселоны» Рафинья хочет переехать в Саудовскую Аравию из-за серьезных финансовых и семейных проблем.
«У Рафиньи серьезные семейные и финансовые проблемы. Он планирует перейти в «Аль-Хилаль», чтобы изменить ситуацию», – рассказал чемпион мира 2002 года в подкасте Red Cast, сославшись на информацию от людей из близкого круга Рафиньи.
На слова Вампеты отреагировал человек из окружения 29-летнего игрока каталонцев.
«Тебе придется объяснить эту ложь, мой друг», – сказал Игор Падилья.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: COPE
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Я бы тоже в «Аль-Хилаль» перешел...Но мне другую движуху для решения проблем придумали.
Нисколько не удивлюсь если уйдёт.