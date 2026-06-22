  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Скалони о паузах на водопой на ЧМ: «Не думаю, что это нормально – они помогают более слабой команде восстановиться. Групповой этап всегда был сложным, здесь же еще и жара»

0
Скалони о паузах на водопой на ЧМ: «Не думаю, что это нормально – они помогают более слабой команде восстановиться. Групповой этап всегда был сложным, здесь же еще и жара»
Скалони о паузах на водопой: не думаю, что это нормально.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о паузах на водопой во время матчей чемпионата мира.

«Групповой этап всегда был сложным. Здесь же добавляется еще и жара. А постоянные паузы на водопой помогают более слабой команде восстановиться.

Все, что мы подготовили перед матчем, может измениться в зависимости от первых 22 или 23 минут. Обычно мы вносим коррективы в раздевалке в перерыве. Сейчас же мы делаем это за три минуты на поле.

Со временем мы к этому привыкнем, но я не думаю, что это нормально. Поэтому мы стараемся анализировать и исправлять то, что видим. Думаю, ситуация улучшится», – сказал Скалони.

Аргентина сыграет с Австрией во втором туре группового раунда. Матч пройдет в ночь с 22 на 23 июня.

Скалони о 3:0: «Я потерял дар речи от Месси, он невероятен. Аргентине нужно было хорошо дебютировать, 1-й матч всегда сложен. Алжир проделал огромную работу»

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?4665 голосов
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: L’Equipe
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Скалони
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да, кстати, более слабые команды от остановок выигрывают, расчет того, что сбивается темп игры
Кому водопой,кому деньги рекой!🤷‍♂️
Интенсивность в футболе выросла, поэтому перерыв на водопой, особенно в жару вполне разумно, здоровье на первом месте, и это правильно!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Австрии Рангник о слабых сторонах Аргентины: «Их нет. По крайней мере, мы не заметили. Команда может играть в нескольких разных стилях»
сегодня, 06:35
Руслан Нигматуллин: «В играх на вылет Аргентина с Месси превратится в Португалию с Роналду. То есть будет в меньшинстве. Звездный час команды был четыре года назад»
20 июня, 04:21
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
19 июня, 06:34
Рекомендуем
Главные новости
«48 команд на ЧМ – неоправданный формат, группы слабые. Это не Кубок Франции, маленькие сборные ничего не добьются. Почему вы волнуетесь за них?» Риоло о турнире
27 минут назад
Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»
43 минуты назад
Аргентина vs Австрия – кто победит? Ставьте на ЧМ с бонусом от БЕТСИТИ!
53 минуты назадПромо
Бэйл о завершении карьеры: «Было приятно сделать шаг назад и перезагрузиться. Снова стал больше смотреть футбол. Мой сын болеет за «Реал» и «Тоттенхэм»
сегодня, 07:37
Фанаты Кабо-Верде празднуют ничью с Уругваем – посмотрите на эти счастливые лица! 🥹
сегодня, 07:10ВидеоСпортс"
Райс о 63 сыгранных матчах: «Расписание сумасшедшее, но что тут сделаешь? Мы не можем сидеть и жаловаться. Нужно справляться ради таких моментов, как победа в АПЛ»
сегодня, 07:10
ЧМ-2026. Аргентина против Австрии, Франция – Ирак, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией
сегодня, 07:10
Деменко об опозданиях Вендела: «С ним бесполезно бороться, но это отсутствие дисциплины. Завтра другой тоже скажет, что заплатит штрафы, а приезжать на сборы не будет»
сегодня, 06:59
Адиев разорвал контракт с «МЛ Витебск» из-за «оскорбительных действий клуба». Представляющая тренера компания заявила: «Хамское поведение руководства стало последней каплей»
сегодня, 06:58
Мак Аллистер о Месси: «Учиться у него сложно: мысленно ты это представляешь, но сделать так же никогда не получится. Учусь у него ценностям и скромности»
сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер вратарей «Урала» Шпилев покинул клуб. Он работал в команде с 2015-го
24 минуты назад
Мбаппе о паузах на водопой на ЧМ: «Если Франция доминирует, это нарушает ритм. Если же жарко – я доволен»
58 минут назад
Защитник «Крыльев» Гальдамес о России: «Сначала русские казались немного холодными, но теперь все в порядке. Самара нравится все больше. Климат – это тяжело, не привык к таким морозам»
58 минут назад
Денилсон о Неймаре на ЧМ: «Если кто и способен творить чудеса, то это он. Сейчас Неймар в той точке, когда должен что-то доказать самому себе»
сегодня, 07:40
Чернов о допинге у Заболотного: «Что-то странное и непонятное. Умышленного употребления точно быть не могло»
сегодня, 07:25
Уилкшир о России на ЧМ: «Могла бы пройти дальше группы. С 48 участниками шансы были бы»
сегодня, 07:14
Иордания – Алжир. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
сегодня, 06:44
Тренер Австрии Рангник о слабых сторонах Аргентины: «Их нет. По крайней мере, мы не заметили. Команда может играть в нескольких разных стилях»
сегодня, 06:35
Терим о вылете Турции с ЧМ: «Я увидел унылую команду без особого креатива. Но давайте критиковать с уважением – как делают большие футбольные страны. Они проигрывают, но быстро поднимаются»
сегодня, 06:20
Джаханбахш об отношении к Ирану на ЧМ-2026 в США: «Хотим элементарной справедливости. С другой стороны, в сложной ситуации мы выступаем лучше. Это часть нашей культуры»
сегодня, 05:50
Рекомендуем