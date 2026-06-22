Французский журналист Даниэль Риоло поделился мнением о текущем формате чемпионата мира.
«Чем дальше мы продвигаемся, тем больше я считаю формат с 48 командами неоправданным. Группы слабые, нет настоящей конкуренции.
У нас есть группа с Новой Зеландией, Ираном, Египтом и Бельгией. Мы на чемпионате мира, это не отбор. Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина и Канада – то же самое.
Когда Испания спотыкается с Кабо-Верде, кажется, что это подтверждает правильность формулы, но вот Испания громит Саудовскую Аравию, и этот аргумент перестает работать.
Я не понимаю, почему вы так волнуетесь за маленькие команды, прекрасно зная, что они ничего не добьются. Нам не нужны эти матчи. Чемпионат мира – это не Кубок Франции, это про элитарность.
Если вы идете в ресторан, и вас решают угостить 40 блюдами, вы не обязаны съедать все. Если вам не нравятся улитки, вы их едите? Я – нет», – сказал Риоло.
«Партнеры больше не верят в Роналду, а в Месси – верят. Лео укрепил бы позиции в истории в случае второй победы на ЧМ, стал бы величайшим». Риоло о футболистах
Ну это как посмотреть 😏
Элитная Италия смотрит ЧМ по телевизору, а Кюрасао набирает очки. Вроде Турция мощная, но дома их уже ждут. И тд, и т.п.
Элитность надо доказывать не на словах.
Босния прошла по Европейской квоте, где отбор все ещё довольно тяжёлый и они прошли итальянцев, что бы попасть на ЧМ.
вопрос риторический
Эти ребята знают как делать бабки. А стадионы в основном старые ) или для других видов спорта :D