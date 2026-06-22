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  4. «48 команд на ЧМ – неоправданный формат. Здесь не Кубок Франции, маленькие сборные ничего не добьются. Почему вы волнуетесь за них?» Риоло о турнире

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«48 команд на ЧМ – неоправданный формат, группы слабые. Это не Кубок Франции, маленькие сборные ничего не добьются. Почему вы волнуетесь за них?» Риоло о турнире
Риоло о ЧМ: 48 команд – неоправданный формат.

Французский журналист Даниэль Риоло поделился мнением о текущем формате чемпионата мира.

«Чем дальше мы продвигаемся, тем больше я считаю формат с 48 командами неоправданным. Группы слабые, нет настоящей конкуренции.

У нас есть группа с Новой Зеландией, Ираном, Египтом и Бельгией. Мы на чемпионате мира, это не отбор. Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина и Канада – то же самое.

Когда Испания спотыкается с Кабо-Верде, кажется, что это подтверждает правильность формулы, но вот Испания громит Саудовскую Аравию, и этот аргумент перестает работать.

Я не понимаю, почему вы так волнуетесь за маленькие команды, прекрасно зная, что они ничего не добьются. Нам не нужны эти матчи. Чемпионат мира – это не Кубок Франции, это про элитарность.

Если вы идете в ресторан, и вас решают угостить 40 блюдами, вы не обязаны съедать все. Если вам не нравятся улитки, вы их едите? Я – нет», – сказал Риоло.

«Партнеры больше не верят в Роналду, а в Месси – верят. Лео укрепил бы позиции в истории в случае второй победы на ЧМ, стал бы величайшим». Риоло о футболистах

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?4644 голоса
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
logoСборная Египта по футболу
Даниэль Риоло
logoСборная Катара по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoКубок Франции
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Канады по футболу
logoСборная Новой Зеландии по футболу
logoСборная Ирана по футболу

Комментарии

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"Чемпионат мира – это не Кубок Франции"

Ну это как посмотреть 😏
ОтветAleksey Yashin
"Чемпионат мира – это не Кубок Франции" Ну это как посмотреть 😏
Уверен, он именно в этом контексте и привёл пример Кубка Франции
Интересно когда маленькие команды играют не между собой, а дают бой фаворитам.
Элитная Италия смотрит ЧМ по телевизору, а Кюрасао набирает очки. Вроде Турция мощная, но дома их уже ждут. И тд, и т.п.
Элитность надо доказывать не на словах.
ОтветНик Гре
Интересно когда маленькие команды играют не между собой, а дают бой фаворитам. Элитная Италия смотрит ЧМ по телевизору, а Кюрасао набирает очки. Вроде Турция мощная, но дома их уже ждут. И тд, и т.п. Элитность надо доказывать не на словах.
А Италия не попала на ЧМ потому что не прошла Кюрасао в отборе?
ОтветНик Гре
Интересно когда маленькие команды играют не между собой, а дают бой фаворитам. Элитная Италия смотрит ЧМ по телевизору, а Кюрасао набирает очки. Вроде Турция мощная, но дома их уже ждут. И тд, и т.п. Элитность надо доказывать не на словах.
Справедливости ради, когда на ЧМ было 24 команды, для Европы квота была 14 команд. Сейчас вот в два раза больше команд принимает участие, а квота для Европы - 16 команд. Все--таки лучше пусть на ЧМ играет какая-никакая (да, совсем Никакая) Италия, Россия, Украина, Польша, чем всякие ДР Конго, Кюрасао и прочие Иорданы и Узбекистаны.
Это конечно да, но Новая Зеландия, Иран и Египет и Канада и так в любом случае бы играли на ЧМ и при 32 командах. Новая Зеландия сильнейшая команда в Океании, Иран и Египет топы в Азии и Африке, а Канада хозяйка ЧМ.
Босния прошла по Европейской квоте, где отбор все ещё довольно тяжёлый и они прошли итальянцев, что бы попасть на ЧМ.
Что есть мнение французского журналиста для юзеров спортса?

вопрос риторический
А зачем писать банальности от какого-то Риоло?
Такие результаты как Испания Кабо верде меняют жизни таким скромным и неизвестным людям, это же тоже отчасти круто, что кипер в 40 лет стал звездой интернета, пусть хотя бы пару недель своей славы получит + есть шанс засветиться реально молодым талантам из стран не первого эшелона и реально проложить себе путь в большой футбол
Всё максимально просто... Не нравится какие-то матчи? Так не смотри!!! Многие так и делают. А про 48 команд, бесполезные комментарии. Никто ничего не поменяет FIFA только 💵 интересуют. Как бы их 60 не стало
ОтветCruel Snake
Всё максимально просто... Не нравится какие-то матчи? Так не смотри!!! Многие так и делают. А про 48 команд, бесполезные комментарии. Никто ничего не поменяет FIFA только 💵 интересуют. Как бы их 60 не стало
Риск травм с командами дно очень вырастает. Канада не даст соврать. Бразилия тоже.престиж турнира упал и будет падать при этом формате. Но ты прав фифа только бабки интересуют
Факты говорит. Много проходных матчей
США под себя маркетинговую схему подстроили, паузы внедрили, расширили, цены подняли.
Эти ребята знают как делать бабки. А стадионы в основном старые ) или для других видов спорта :D
Просто бизнес, ничего личного. Формат с точки денег оправданный. И 56 будет оправданным. Для людей праздник
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