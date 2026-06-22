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  4. Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»

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Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»
Оуэн о критике Роналду: не удивлюсь его хет-трику с Узбекистаном.

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

«Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не собираюсь его критиковать.

Португалия не показала себя с лучшей стороны против ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды.

Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. В 41 год ты всегда будешь под вопросом.

Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче/ Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче против Узбекистана», – сказал Оуэн.

Радимов – Губерниеву: «Против Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости». Дмитрий ответил: «Против нынешнего – что там играть? Дрова»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
logoСборная Аргентины по футболу
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Комментарии

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Рончик будет еще более невротичен в этом матче,чем с африканцами.Так глядишь и взорвется в середине матча,взмахнув крылышками и улетев обратно в денежную пустыню из некрасивой земли индейцев
ОтветАлександр Охотко
Рончик будет еще более невротичен в этом матче,чем с африканцами.Так глядишь и взорвется в середине матча,взмахнув крылышками и улетев обратно в денежную пустыню из некрасивой земли индейцев
Художественно однако
Если Бернарду с Бруно заработают три пенальти, почему нет
Португалец может заставить замолчать только рыб поэтому его все называют дельфином.
Ответ Barsenoga
Португалец может заставить замолчать только рыб поэтому его все называют дельфином.
Дай Саше спокойно в КС поиграть. Икота завалит ему все катки
Ну если только три пенальти поставят узбекам
Месси закрыл всем рты 18.12.22,а рональду и его фанатам всю жизнь с открытыми клювами жить.
подайте футбольного карлика этому гиганту, чтобы он всем показал
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