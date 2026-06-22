Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»

Оуэн о критике Роналду: не удивлюсь его хет-трику с Узбекистаном.

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о критике в адрес Криштиану Роналду .

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

«Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не собираюсь его критиковать.

Португалия не показала себя с лучшей стороны против ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды.

Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. В 41 год ты всегда будешь под вопросом.

Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче/ Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче против Узбекистана », – сказал Оуэн.

Радимов – Губерниеву: «Против Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости». Дмитрий ответил: «Против нынешнего – что там играть? Дрова»