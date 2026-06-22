Мак Аллистер о Месси: «Учиться у него сложно: мысленно ты это представляешь, но сделать так же никогда не получится. Учусь у него ценностям и скромности»

Мак Аллистер: учусь у Месси ценностям и скромности.

Хавбек «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, чему учится у капитана команды Лионеля Месси .

«Мне очень нравится быть с Лео, такого, как он, больше не будет. Наблюдать за ним рядом – это совсем другое дело. То, что он делает – это нечто необычное. Со своей стороны я просто пользуюсь этим, он очень важен для того, чтобы мы побеждали. С другой стороны, я им восхищаюсь.

Очень сложно учиться у него, поскольку мысленно ты это представляешь, но сделать так же никогда не получится. Я учусь у него ценностям и скромности, что присущи ему как личности», – сказал Мак Аллистер.