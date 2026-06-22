Мак Аллистер о Месси: «Учиться у него сложно: мысленно ты это представляешь, но сделать так же никогда не получится. Учусь у него ценностям и скромности»
Мак Аллистер: учусь у Месси ценностям и скромности.
Хавбек «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, чему учится у капитана команды Лионеля Месси.
«Мне очень нравится быть с Лео, такого, как он, больше не будет. Наблюдать за ним рядом – это совсем другое дело. То, что он делает – это нечто необычное. Со своей стороны я просто пользуюсь этим, он очень важен для того, чтобы мы побеждали. С другой стороны, я им восхищаюсь.
Очень сложно учиться у него, поскольку мысленно ты это представляешь, но сделать так же никогда не получится. Я учусь у него ценностям и скромности, что присущи ему как личности», – сказал Мак Аллистер.
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
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