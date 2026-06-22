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  4. Мак Аллистер о Месси: «Учиться у него сложно: мысленно ты это представляешь, но сделать так же никогда не получится. Учусь у него ценностям и скромности»

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Мак Аллистер о Месси: «Учиться у него сложно: мысленно ты это представляешь, но сделать так же никогда не получится. Учусь у него ценностям и скромности»
Мак Аллистер: учусь у Месси ценностям и скромности.

Хавбек «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, чему учится у капитана команды Лионеля Месси.

«Мне очень нравится быть с Лео, такого, как он, больше не будет. Наблюдать за ним рядом – это совсем другое дело. То, что он делает – это нечто необычное. Со своей стороны я просто пользуюсь этим, он очень важен для того, чтобы мы побеждали. С другой стороны, я им восхищаюсь. 

Очень сложно учиться у него, поскольку мысленно ты это представляешь, но сделать так же никогда не получится. Я учусь у него ценностям и скромности, что присущи ему как личности», – сказал Мак Аллистер.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
logoЛионель Месси
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Комментарии

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Витинья- « Учиться у Роналду сложно, потому что просто нечему».
ОтветCity 100 points
Витинья- « Учиться у Роналду сложно, потому что просто нечему».
Ахахаха)) да, конечно )) нечему 🤣🤣🤣
ОтветCity 100 points
Витинья- « Учиться у Роналду сложно, потому что просто нечему».
Ахахаха)) да, конечно )) нечему 🤣🤣🤣
Говорят составе сборной Месси отказывается от туалетной бумаги, по какой причине - не известно.
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