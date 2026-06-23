Матч окончен
Норвегия обыграла Сенегал – 3:2. Холанд и Сарр сделали по дублю, Педерсен тоже забил
Норвегия победила Сенегал в 2-м туре ЧМ-2026 – 3:2.
Сборная Норвегии обыграла команду Сенегала (3:2) в 2-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил в Нью-Йорке на «Метлайф Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 43-й минуте счет открыл Маркус Педерсен, на 48-й и 58-й Эрлинг Холанд сделал дубль. На 53-й и 93-й минутах Исмаила Сарр тоже забил два гола.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?11970 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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игра в целом равная пока
Но при такой разнице мячей, это надо выносить Ирак с неприличным счётом просто, и надеятся на соперников.
По сравнению с мотивированными «викингами» сенегальцы выглядели, мягко говоря, слабо, даже несмотря на забитый второй мяч в концовке встречи.