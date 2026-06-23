Норвегия обыграла Сенегал – 3:2. Холанд и Сарр сделали по дублю, Педерсен тоже забил

Норвегия победила Сенегал в 2-м туре ЧМ-2026 – 3:2.

Сборная Норвегии обыграла команду Сенегала (3:2) в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Нью-Йорке на «Метлайф Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 43-й минуте счет открыл Маркус Педерсен, на 48-й и 58-й Эрлинг Холанд сделал дубль. На 53-й и 93-й минутах Исмаила Сарр тоже забил два гола.

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