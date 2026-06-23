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  4. Норвегия обыграла Сенегал – 3:2. Холанд и Сарр сделали по дублю, Педерсен тоже забил

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Норвегия обыграла Сенегал – 3:2. Холанд и Сарр сделали по дублю, Педерсен тоже забил
Норвегия победила Сенегал в 2-м туре ЧМ-2026 – 3:2.

Сборная Норвегии обыграла команду Сенегала (3:2) в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Нью-Йорке на «Метлайф Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 43-й минуте счет открыл Маркус Педерсен, на 48-й и 58-й Эрлинг Холанд сделал дубль. На 53-й и 93-й минутах Исмаила Сарр тоже забил два гола.

Чемпионат мира. 2 тур
23 июня 00:00, Метлайф Стэдиум
Логотип домашней команды
Норвегия
Завершен
3 - 2
2.07xG1.74
Логотип гостевой команды
Сенегал
Матч окончен
90’
+3’
  Сарр
Хеггем   Эстигор
84’
Серлот   Бобб
84’
72’
Кулибали   Сарр
Нуса   Скьеллеруп
71’
63’
Камара   Сисс
63’
Менди   Диав
  Холанд
58’
54’
Гуйе   Мбайе
54’
Диуф   Якобс
53’
  Сарр
  Холанд
48’
Эурснес   Берг
46’
2тайм
Перерыв
  Педерсен
43’
Рюэрсон   Педерсен
13’
Норвегия
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Эурснес, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот
Запасные: Ларсен, Нуса, Серлот, Торстведт, Осгор, Хеуге, Хеггем, Рюэрсон, Эурснес, Тангвик, Бьеркан, Ланго, Торсбю, Сельвик, Фалькенер
1тайм
Сенегал:
Менди, Диуф, Ниакате, Кулибали, Диатта, Гуйе, Гуйе, Мане, Камара, Сарр, Джексон
Запасные: Ндиайе, Ндиайе, Кулибали, Менди, Диуф, Камара, Менди, Диарра, Диао, Гуйе, Диуф, Сарр, Сек, Дьенг, Ндиай
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Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
онлайны
logoЧемпионат мира по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoИсмаила Сарр
logoМаркус Педерсен 2000

Комментарии

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Черные в белом, белые в чёрном)
как дружно болельщики Норвегии ухают Сенегалу
ОтветГусеконь
как дружно болельщики Норвегии ухают Сенегалу
Еще и с жестом таким будто натягивают, срамота
Патрик Берг из Буде красавчик. Вышел и выдал ассист на Холанда.
Ух. Ну хочется чтобы еще и Сенегал вышел с третьего, поэтому притоплю за них. У них и так разница мячей такая себе
Это пока худший Сенегал, что я видел за 4 их турнира. С мячом всё достаточно медленно и вяло. На своей половине поля непривычно безалаберно с кучей свободных зон. Понятно, что и соперники сильные. Но сейчас рискуют вообще не выйти из группы, вряд ли они прям крупно разгромят Ирак, если вообще разгромят. Думается, что порог выхода это 3 очка и разница 0 или -1.
Какая прекрасная скидка Холланда на Эдегора (хаха, все ожидали, что Эдегор будет раздавать, а Холланд забивать, но они СДЕЛАЛИ НАОБОРОТ), был бы красивый гол. Но воротчик хорош. Но будь Холланд на месте Эдегора - это был бы гол 99%

игра в целом равная пока
Ответg3tty
Какая прекрасная скидка Холланда на Эдегора (хаха, все ожидали, что Эдегор будет раздавать, а Холланд забивать, но они СДЕЛАЛИ НАОБОРОТ), был бы красивый гол. Но воротчик хорош. Но будь Холланд на месте Эдегора - это был бы гол 99% игра в целом равная пока
Х джи совсем иное говорить
Ну что за привоз Кулибали!
Ждал большего от Сенегала.
Но при такой разнице мячей, это надо выносить Ирак с неприличным счётом просто, и надеятся на соперников.
Норвегия прям красавцы. Единственный европейский середняк, который не разочаровал и показал достойную игру. Хотя какой там середняк, на фоне всяких Турций и Чехий эта команда выглядит топом. Вообщем респект викингам, надеюсь заберутся как можно дальше
Думаю, что многие ожидали от сборной Сенегала другой игры и результата на этом ЧМ.
По сравнению с мотивированными «викингами» сенегальцы выглядели, мягко говоря, слабо, даже несмотря на забитый второй мяч в концовке встречи.
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