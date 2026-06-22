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  4. Рой Кин о речи Тухеля в перерыве матча Англии и Хорватии: «О ней слишком много говорят, небольшой перебор с восторгами. Это ведь работа тренера, не так ли?»

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Рой Кин о речи Тухеля в перерыве матча Англии и Хорватии: «О ней слишком много говорят, небольшой перебор с восторгами. Это ведь работа тренера, не так ли?»
Рой Кин о речи Тухеля в перерыве матча Англии и Хорватии: это работа тренера.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что в мотивационной речи главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в перерыве матча ЧМ-2026 с Хорватией (4:2) не было ничего особенного. 

Форвард англичан Харри Кейн после игры сказал: «Тренер в перерыве сказал нам оставаться верными своему стилю, даже если Англия проиграет. Мы заиграли на полной скорости, и соперник не справился».

«О речи Тухеля в перерыве явно слишком много говорят. Это ведь его работа, не так ли? Работа тренера – давать информацию, а игроки выходят на поле и делают свое дело. Это то, что сделал бы любой тренер.

Ты собираешь команду в перерыве и говоришь игрокам, что они должны делать. Так что здесь получился небольшой перебор с восторгами. 

Каждая игра отличается, все ситуации разные. Я работал с отличными тренерами в своей карьере. Иногда ты идешь на перерыв и ждешь, что тебя будут критиковать. А вместо этого – просто советы по игре. Иногда наоборот – ты думаешь, что все отлично, а получаешь критику. 

Тренер говорит то, что считает необходимым для игроков в данный момент. Он хорошо подготовлен к этому», – сказал Кин. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Goal
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoРой Кин
logoпремьер-лига Англия
logoТомас Тухель
logoСборная Хорватии по футболу

Комментарии

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Он реально такой тупой или же нарочито душное амплуа себе выбрал, даже абсурдно душное
Если Рой Кин не поворчит из-за ерунды, то у него отвалится жопа.
Евсеев бы сказал более лаконично,(##### играем в свою игру ####)
Английский Мостовой
Сертифицированный ненавистник
Да, так и есть, Рой Душноватый.)
Раньше я думал, что бывшие игроки МЮ словами топят только тренеров МЮ, но они топят и тренера сборной. Причем ладно бы Саутгейта, который такое унылое ***но ставил, что Пикфорд плеймейкером был, но Тухель-то другой уровень.
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