Ренато Аугусто о Неймаре: «Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла – мы это видели с Роналдо»
Ренато Аугусто о Неймаре на ЧМ-2026: он может восстать из пепла, как Роналдо.
Бывший игрок сборной Бразилии Ренато Аугусто высказался о ситуации с Неймаром на ЧМ-2026.
34-летний форвард пропустил первые два матча бразильцев на турнире из-за травмы икроножной мышцы.
«Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла, как мы это уже видели в случае с Роналдо и другими.
Одно дело смотреть игры с его участием и совсем другое – вместе тренироваться. Кто был вместе с ним на тренировках, тот видел все. Он лучший из тех, с кем я играл.
Я не сомневаюсь, что ему было трудно оказаться вне игры на месяц. Травма подрывает уверенность, это другой вид боли. Но я не сомневаюсь, что он вернется и будет лучшим», – сказал Аугусто.
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globo
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