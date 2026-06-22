Ренато Аугусто о Неймаре на ЧМ-2026: он может восстать из пепла, как Роналдо.

Бывший игрок сборной Бразилии Ренато Аугусто высказался о ситуации с Неймаром на ЧМ-2026 .

34-летний форвард пропустил первые два матча бразильцев на турнире из-за травмы икроножной мышцы.

«Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла, как мы это уже видели в случае с Роналдо и другими.

Одно дело смотреть игры с его участием и совсем другое – вместе тренироваться. Кто был вместе с ним на тренировках, тот видел все. Он лучший из тех, с кем я играл.

Я не сомневаюсь, что ему было трудно оказаться вне игры на месяц. Травма подрывает уверенность, это другой вид боли. Но я не сомневаюсь, что он вернется и будет лучшим», – сказал Аугусто.