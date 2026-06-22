  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Ренато Аугусто о Неймаре на ЧМ-2026: «Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла. Мы это видели в случае с Роналдо»

0
Ренато Аугусто о Неймаре: «Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла – мы это видели с Роналдо»
Ренато Аугусто о Неймаре на ЧМ-2026: он может восстать из пепла, как Роналдо.

Бывший игрок сборной Бразилии Ренато Аугусто высказался о ситуации с Неймаром на ЧМ-2026

34-летний форвард пропустил первые два матча бразильцев на турнире из-за травмы икроножной мышцы. 

«Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла, как мы это уже видели в случае с Роналдо и другими. 

Одно дело смотреть игры с его участием и совсем другое – вместе тренироваться. Кто был вместе с ним на тренировках, тот видел все. Он лучший из тех, с кем я играл.

Я не сомневаюсь, что ему было трудно оказаться вне игры на месяц. Травма подрывает уверенность, это другой вид боли. Но я не сомневаюсь, что он вернется и будет лучшим», – сказал Аугусто. 

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?2483 голоса
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globo
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoтравмы
logoРенато Аугусто
logoРоналдо
logoНеймар

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Фламенго» о Неймаре: «Не понимаю, как можно вызвать игрока с двумя матчами за два месяца, а Педро с 15 голами – нет. Тренер либо заплатит за этот выбор, либо нет»
вчера, 20:02
Жоао Виктор: «Неймар заслуживает место в сборной Бразилии. Мы сравниваем его с великим Пеле»
вчера, 13:32
Защитник ЦСКА Рейс: «Надеюсь, Бразилия сможет выиграть ЧМ. Неймар – очень важный игрок»
вчера, 10:48
Неймар даже не поехал на 2-й тур ЧМ-2026. Пока только маскот, а не игрок Бразилии
19 июня, 23:10
Неймар не поедет на матч с Гаити. Форвард Бразилии продолжит тренироваться в Нью-Джерси
18 июня, 15:47
Рекомендуем
Главные новости
Глава Федерации футбола Турции поддержал Монтеллу, несмотря на вылет с ЧМ: «Всемогущий Аллах не послал нам удачу. Но мы на стороне наших игроков и тренера. Это не клуб»
34 минуты назад
Разгром от Испании с голом Ямаля, нули Бельгии с Ираном, победа Египта с 1+1 Салаха, Брэди Ткачак во «Флориде», Генич ответил на критику, Серена получила wild card на «Уимблдон» и другие новости
49 минут назад
В составе этой сборной играет аж целых 3 футболиста «Атлетико» – узнали команду?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Египет лидирует в группе G на ЧМ-2026 после 2 туров, опережая Иран и Бельгию на 2 очка
сегодня, 03:20
ЧМ-2026. Аргентина против Австрии, Франция – Ирак, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией
сегодня, 03:08
ЧМ-2026. Испания забила 4 гола Саудовской Аравии, Бельгия сыграла 0:0 с Ираном, Уругвай – 2:2 с Кабо-Верде, Египет победил Новую Зеландию
сегодня, 03:02
Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией – 3:1! Салах забил и ассистировал Трезеге, у Зико 1+1
сегодня, 03:01
L’Equipe о словах журналистки, критиковавшей Доку за желание уехать с ЧМ на роды жены: «Эти заявления противоречат нашим ценностям. Приносим извинения футболисту и нашей аудитории»
сегодня, 02:55
Салах забил 68-й гол за Египет – Новой Зеландии. До рекорда Хассана – 1 мяч
сегодня, 02:40
34-летний Куртуа хочет играть за «Реал» до конца карьеры: «Моя мечта – остаться в Мадриде еще на 4 или 5 сезонов»
сегодня, 02:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Новой Зеландии про 1:3: «Египет взвинтил темп, а мы не повторили то, что так хорошо делали в первом тайме. Теперь должны обыграть Бельгию»
14 минут назад
Аргентина – Австрия. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
37 минут назад
Салах о 1-й победе Египта на ЧМ: «Это невероятно. Надеюсь, продолжим в том же духе и выйдем в плей-офф»
52 минуты назад
52 497 зрителей посетили матч Египта и Новой Зеландии на ЧМ – такова вместимость арены в Ванкувере
сегодня, 03:48
Во время матча Франции и Ирака на ЧМ ожидается гроза. Игра будет прервана на 30 минут, если удар молнии зафиксируют в радиусе 13 км от стадиона
сегодня, 03:40
Салах с победным голом и ассистом признан игроком матча Египта и Новой Зеландии на ЧМ
сегодня, 03:35
Лукаку с оценкой 5.8 по Индексу ГОЛа стал худшим игроком матча Бельгия – Иран
сегодня, 03:26
Тренер Ирака Арнолд о Дешаме: «Руководя сборной своей страны, Дидье сталкивается с куда большим давлением, чем я. Не знаю, как он смог так долго продержаться во главе Франции»
сегодня, 03:25
Ойарсабаль с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Испания – Саудовская Аравия. У Ямаля 8,4
сегодня, 03:12
Египет впервые в истории выиграл матч на ЧМ – 3:1 с Новой Зеландией. Это 4-й турнир для сборной, дебют был в 1934 году
сегодня, 03:10
Рекомендуем