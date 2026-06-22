Глава Федерации футбола Турции поддержал Монтеллу, несмотря на вылет с ЧМ: «Всемогущий Аллах не послал нам удачу. Но мы на стороне наших игроков и тренера. Это не клуб»

Глава Федерации футбола Турции поддержал Монтеллу, несмотря на вылет с ЧМ.

Президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу поддержал главного тренера сборной Винченцо Монтеллу , несмотря на вылет команды с ЧМ-2026 уже после двух туров.

На турнире турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

«Всемогущий Аллах не послал нам удачу. Наши сердца болят. Но давайте не будем забывать, что именно наши молодые игроки вывели нас на чемпионат мира. Они будут с нами на следующих турнирах.

Мы будем поддерживать наших игроков и тренера. Это не клуб. В клубах неудачи часто происходят из‑за отсутствия стабильности.

В последние два дня много пишут о разных тренерах. Но мы не меняем тех, с кем идем по одному пути, на тех, кого встретили по дороге.

Я говорю то, что идет от сердца. Если бы мяч после удара Мериха залетел в ворота, а не прошел мимо штанги, сейчас мы бы обсуждали совсем другое. Это работа тренерского штаба, наши братья исправят эти ошибки», – сказал Хаджиосманоглу.

Слова Монтеллы об ударах Турции – попытка отвести внимание от тренерского провала