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  4. Глава Федерации футбола Турции поддержал Монтеллу, несмотря на вылет с ЧМ: «Всемогущий Аллах не послал нам удачу. Но мы на стороне наших игроков и тренера. Это не клуб»

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Глава Федерации футбола Турции поддержал Монтеллу, несмотря на вылет с ЧМ: «Всемогущий Аллах не послал нам удачу. Но мы на стороне наших игроков и тренера. Это не клуб»
Глава Федерации футбола Турции поддержал Монтеллу, несмотря на вылет с ЧМ.

Президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу поддержал главного тренера сборной Винченцо Монтеллу, несмотря на вылет команды с ЧМ-2026 уже после двух туров. 

На турнире турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1). 

«Всемогущий Аллах не послал нам удачу. Наши сердца болят. Но давайте не будем забывать, что именно наши молодые игроки вывели нас на чемпионат мира. Они будут с нами на следующих турнирах.

Мы будем поддерживать наших игроков и тренера. Это не клуб. В клубах неудачи часто происходят из‑за отсутствия стабильности.

В последние два дня много пишут о разных тренерах. Но мы не меняем тех, с кем идем по одному пути, на тех, кого встретили по дороге.

Я говорю то, что идет от сердца. Если бы мяч после удара Мериха залетел в ворота, а не прошел мимо штанги, сейчас мы бы обсуждали совсем другое. Это работа тренерского штаба, наши братья исправят эти ошибки», – сказал Хаджиосманоглу. 

Слова Монтеллы об ударах Турции – попытка отвести внимание от тренерского провала

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: A Spor
Федерация футбола Турции
logoЧемпионат мира по футболу
logoВинченцо Монтелла
logoСборная Турции по футболу
logoМерих Демирал
религия

Комментарии

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Сколько раз аллах посылал удачу мусульманским странам? Сколько ЧМ они выиграли? И почему во многих мусульманских странах войны, голод, нищета и т.д? Кто послал им это?
ОтветЗа Валенсию с 1999
Сколько раз аллах посылал удачу мусульманским странам? Сколько ЧМ они выиграли? И почему во многих мусульманских странах войны, голод, нищета и т.д? Кто послал им это?
Одному бородатому дону Аллах между прочим не плохо так денег закидывает, не надо тут...
Любой условный Черчесов или Рахимов с этой Турцией показали бы намного лучше результат, но в Европе по прежнему продолжают доверять итальянцам, у которых своя сборная 12 лет никуда выйти не может, это просто нонсенс. Зачем им Монтелла, не хотите турка, ставьте любого иностранца, но только не итальянцев, они уже давно ничего не умеют
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