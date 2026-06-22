Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1
Испания лидирует в своей группе на чемпионате мира после 2-го тура.
Сборная Испании возглавляет группу H на ЧМ-2026 по итогам второго тура.
Испания в этом туре разгромила Саудовскую Аравию, а Уругвай поделил очки с Кабо-Верде.
Испанцы набрали 4 очка после двух матчей на турнире. Уругвай идет вторым, имея 2 балла. У Кабо-Верде также два очка. Замыкает таблицу Саудовская Аравия, имеющая 1 очко.
В 3-м турне группового этапа Испания встретится с Уругваем, Кабо-Верде – с Саудовской Аравией.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?53 голоса
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
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