Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1

Испания лидирует в своей группе на чемпионате мира после 2-го тура.

Сборная Испании возглавляет группу H на ЧМ-2026 по итогам второго тура.

Испания в этом туре разгромила Саудовскую Аравию, а Уругвай поделил очки с Кабо-Верде .

Испанцы набрали 4 очка после двух матчей на турнире. Уругвай идет вторым, имея 2 балла. У Кабо-Верде также два очка. Замыкает таблицу Саудовская Аравия , имеющая 1 очко.

В 3-м турне группового этапа Испания встретится с Уругваем, Кабо-Верде – с Саудовской Аравией.