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  4. Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1

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Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1
Испания лидирует в своей группе на чемпионате мира после 2-го тура.

Сборная Испании возглавляет группу H на ЧМ-2026 по итогам второго тура.

Испания в этом туре разгромила Саудовскую Аравию, а Уругвай поделил очки с Кабо-Верде.

Испанцы набрали 4 очка после двух матчей на турнире. Уругвай идет вторым, имея 2 балла. У Кабо-Верде также два очка. Замыкает таблицу Саудовская Аравия, имеющая 1 очко.

В 3-м турне группового этапа Испания встретится с Уругваем, Кабо-Верде – с Саудовской Аравией.

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?53 голоса
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
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logoСборная Испании по футболу
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Комментарии

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По футбольной справедливости было бы хорошо, если бы Кабо-Верде вышли из группы)
Угурвай проиграв Испании в 3 туре рискует не попасть в плей офф даже с 3 месла
Ответgans.gans.73
Угурвай проиграв Испании в 3 туре рискует не попасть в плей офф даже с 3 месла
кстати да, тогда наверняка не выйдет. Нереально с двумя очками выйти, а если победит, то Кабо-Верде первой будет скорее всего
Кабо-Верде такие "Это не меня загнали в клетку к вам, а вас загнали в клетку ко мне!"
Кабо-Верде это просто а####о братан 🤗
Кабо Верде - Уругвай один из лучших матчей на ЧМ!
Кабо-Верне выйдет со второго места, не думаю, что СА даст бой, а Испания тем более не проиграет скорее всего.
Кабо-Верде выйдет со второго места с 3 очками. Будет красиво
Я смотрел два матча Уругвая и не понимаю футбол Бьелсы, хвалёный. При всём уважении, но почему они такие мёртвые что саудию не победили и кабо Верде
Тут выход Кабо-верде со второго места вполне реален.
Уругваю бы объединиться с Эквадором и пойти свечку поставить, что ли. Либо проклятие снять, либо — если не сработает — за упокой.
Ответbijou
Уругваю бы объединиться с Эквадором и пойти свечку поставить, что ли. Либо проклятие снять, либо — если не сработает — за упокой.
Так думаешь,что им не везет,а потом статы голов отбора на чм смотришь,у эквадора 14 голов в 18 матчах.у уругвая 22,это с учетом того,что есть боливия,которая не может на выезде играть ,эквадор им 4 дома забил,а уругвай 5,их стиль игры устарел.никакого тут невезения нет
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