Разгром от Испании с голом Ямаля, нули Бельгии с Ираном, победа Египта с 1+1 Салаха, Брэди Ткачак во «Флориде», Генич ответил на критику, Серена получила wild card на «Уимблдон» и другие новости

1. Во 2-м туре ЧМ-2026 Испания разгромила Саудовскую Аравию (4:0): Ойарсабаль сделал дубль и ассистировал Ямалю, который впервые забил на ЧМ. Уругвай не смог выиграть у Кабо-Верде (2:2), хавбек «Краснодара» Ленини забил 1-й гол африканской сборной в истории чемпионатов мира – дальним ударом со штрафного. Испанцы лидируют в группе H.

Бельгия не справилась с Ираном (0:0): гол иранцев после умного розыгрыша штрафного отменили , защитника бельгийцев удалили на 66-й минуте. Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией (3:1, Салах забил и ассистировал Трезеге) и возглавил группу G.

2. «Флорида» выменяла нападающего Брэди Ткачака у «Оттавы» на три пика 1-го раунда драфта и один 2-го. Перед этим «Пантерс» обменяли форварда Маки Самоскевича в «Сиэтл» на пик в 1-м раунде драфта-2026. «Торонто» дал Даррену Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года , 30-летний защитник ранее подписал контракт на 8 сезонов и 68 млн долларов. «Эдмонтон» подписал новый контракт с Джейсоном Дикинсоном на 5 лет и 20 млн долларов .

3. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич изменил мнение о своем репортаже с матча ЧМ-2026 Нидерланды – Швеция (5:1) после самокритики: «Идите нахер все, кто что-то предъявил . Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа».

4. Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс получила wild card в основную сетку «Уимблдона». Зверев объяснил поражение в Галле сбоем датчика сахара в крови : «За первые 45 минут пришлось употребить 350 граммов сахара».

5. Трансферы. В «Динамо» подтвердили отказ «Зениту» по Тюкавину : «Мы не торговались. Костя – главная звезда клуба. Не заинтересованы в его игре в другом российском клубе – он тоже». «Наполи» интересуется Луисом Энрике. «Зенит» хочет 40 млн евро , итальянцы считают цену завышенной. «Локо» близок к аренде хавбека «Сочи» Кравцова, у него есть вариант и с «Кадисом». «Реал» готов продать Камавинга или Тчуамени, чтобы компенсировать расходы на трансферы, Вальверде останется в команде. «Арсенал» хочет подписать Роджерса. «Астон Вилла» запросит 85 млн фунтов за полузащитника.

6. Российские гимнастки завоевали четыре золота, серебро и три бронзы на Кубке вызова в Пекине. Российский дзюдоист Бифов завоевал серебро на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, Тасоев взял бронзу.

7. Президент Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Самир Хауд поселил возможную любовницу в Нью-Йорке на деньги организации, а открытие ЧМ-2026 посетил с женой, посещение другой спутницей Хауда КЧМ оплатила CBF. В Аргентине открыли самую большую статую Лионеля Месси – высотой 26 метров и весом 70 тонн .

8. Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл Гран-при Чехии, Огура – 2-й, Баньяя – 3-й, лидер сезона Беццекки пропустил заезд – он дал две пощечины маршалу .

9. Капе нокаутировал Хоригучи, Куцелаба проиграл Стирлингу и другие результаты UFC Fight Night 279.

10. Российские шпажистки проиграли сборной Венгрии в 1/8 финала на чемпионате Европы. Российские фехтовальщики заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы.

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«Россия бы вышла в плей-офф ЧМ. Чего там выходить-то? Накидали бы каким-то пассажирам 7 мячей – уже выход по разнице. При удаче могли бы далеко пройти». Зазулин о сборной

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