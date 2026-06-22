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  4. Ленини из «Краснодара» забил 1-й гол Кабо-Верде в истории ЧМ – Уругваю дальним ударом со штрафного

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Ленини из «Краснодара» забил 1-й гол Кабо-Верде в истории ЧМ – Уругваю дальним ударом со штрафного
Ленини из «Краснодара» забил первый гол Кабо-Верде в истории ЧМ.

Кевин Ленини открыл счет в матче со сборной Уругвая во 2-м туре ЧМ-2026 (1:0, первый тайм). 

Полузащитник Кабо-Верде дальним ударом со штрафного отправил мяч в нижний угол ворот 40-летнего Фернандо Муслеры на 21-й минуте матча. Уругвайская стенка из двух игроков рассыпалась в момент удара.

Футболист «Краснодара» забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира. Команда впервые играет на турнире. В 1-м туре была ничья с Испанией (0:0).

Отметим, что это первый случай в истории (с момента сбора статистика с 1966 года), когда команда забила свой первый гол на ЧМ со штрафного.

Изображения: кадры из трансляции DAZN

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Ленини жив Ленини жил Ленини будет жить!)
ОтветПользователь_1117088289
Ленини жив Ленини жил Ленини будет жить!)
Тот преступник, а этот молодец!
Испания отскочили ,еле спасли ничью с командой Ленини,который нашлепал пацану Ямаленку. Сейчас Уругвай на коленях.
ОтветБонд0077
Испания отскочили ,еле спасли ничью с командой Ленини,который нашлепал пацану Ямаленку. Сейчас Уругвай на коленях.
1-1 же. Да и Уругвай явно давит…
Набрался опыта в матчах с Зенитом, поднатаскался легендарными Луневым и Помазуном и пошел показывать силу РПЛ на этом чемпионате водокачки
ОтветЭдуардо Силва
Набрался опыта в матчах с Зенитом, поднатаскался легендарными Луневым и Помазуном и пошел показывать силу РПЛ на этом чемпионате водокачки
Решающий пенальти Помазуну в финале кубка не забил. А тут с 30 метров Муслере. Всё что нужно знать про уровень этих колхозных американских игрищ!
🔥🔥🔥
недаром в каждом русском городе россии стояит памятник ленину 🤡
Ответфанат спартака с 1967
недаром в каждом русском городе россии стояит памятник ленину 🤡
Действительно 🤡
Да у этой команды Кабо-Верде нужно учиться, учиться и ещё раз учиться!
Что-то там на DAZN перепутали, кто забил.
Где опция "чемпионом будет Кабо-Верде", спротц?
Ну, это красиво было
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