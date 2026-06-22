Ленини из «Краснодара» забил 1-й гол Кабо-Верде в истории ЧМ – Уругваю дальним ударом со штрафного
Ленини из «Краснодара» забил первый гол Кабо-Верде в истории ЧМ.
Кевин Ленини открыл счет в матче со сборной Уругвая во 2-м туре ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).
Полузащитник Кабо-Верде дальним ударом со штрафного отправил мяч в нижний угол ворот 40-летнего Фернандо Муслеры на 21-й минуте матча. Уругвайская стенка из двух игроков рассыпалась в момент удара.
Футболист «Краснодара» забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира. Команда впервые играет на турнире. В 1-м туре была ничья с Испанией (0:0).
Отметим, что это первый случай в истории (с момента сбора статистика с 1966 года), когда команда забила свой первый гол на ЧМ со штрафного.
Изображения: кадры из трансляции DAZN
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура43149 голосов
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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