Ленини из «Краснодара» забил первый гол Кабо-Верде в истории ЧМ.

Кевин Ленини открыл счет в матче со сборной Уругвая во 2-м туре ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).

Полузащитник Кабо-Верде дальним ударом со штрафного отправил мяч в нижний угол ворот 40-летнего Фернандо Муслеры на 21-й минуте матча. Уругвайская стенка из двух игроков рассыпалась в момент удара.

Футболист «Краснодара » забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира. Команда впервые играет на турнире. В 1-м туре была ничья с Испанией (0:0).

Отметим, что это первый случай в истории (с момента сбора статистика с 1966 года), когда команда забила свой первый гол на ЧМ со штрафного.

Изображения: кадры из трансляции DAZN