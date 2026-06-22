Министр внутренней безопасности США: «Сборная Ирана пыталась завезти людей, имевших прямые связи с КСИР. Подобные игры, к сожалению, делают их противником, которому нельзя доверять»

Министр безопасности США: сборная Ирана пыталась завезти лиц, связанных с КСИР.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пытались проникнуть в страну вместе со сборной Ирана на ЧМ-2026 .

«Большинство команд приезжают в составе примерно 120 человек. Это обслуживающий персонал, врачи, тренеры и все остальные, кто сопровождает команду.

Мы разрешили въезд 53 лицам. Все остальные, кого Иран пытался привезти, также имели прямые связи с КСИР и не входили в их обычную выездную группу.

Подобные игры, в которые играет Иран, к сожалению, делают его противником, которому нельзя доверять», – сказал Маллин в эфире Fox News.

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