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  4. Министр внутренней безопасности США: «Сборная Ирана пыталась завезти людей, имевших прямые связи с КСИР. Подобные игры, к сожалению, делают их противником, которому нельзя доверять»

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Министр внутренней безопасности США: «Сборная Ирана пыталась завезти людей, имевших прямые связи с КСИР. Подобные игры, к сожалению, делают их противником, которому нельзя доверять»
Министр безопасности США: сборная Ирана пыталась завезти лиц, связанных с КСИР.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пытались проникнуть в страну вместе со сборной Ирана на ЧМ-2026

«Большинство команд приезжают в составе примерно 120 человек. Это обслуживающий персонал, врачи, тренеры и все остальные, кто сопровождает команду.

Мы разрешили въезд 53 лицам. Все остальные, кого Иран пытался привезти, также имели прямые связи с КСИР и не входили в их обычную выездную группу.

Подобные игры, в которые играет Иран, к сожалению, делают его противником, которому нельзя доверять», – сказал Маллин в эфире Fox News.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Townhall
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Комментарии

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Какие же позорники 🤦🏼‍♂️
Они хотели украсть президента Трампа - забыл он добавить.
Почему я не верю американцам?
Да-да
И 20 футболистов тоже поэтому впускают только на пару часов матча и затем гонят в Мексику))
а то есть агенты фбр и цру проживающие по всему миру = это вам подарок?
Методички у властей всех стран одиннаковые ,похоже . Срань
Ну въехали бы они, и что дальше было бы?
Ахаха. Такое ощущение, что вам можно доверять? Да и вообще хоть кому-то. А то дух Анкориджа, дух Анкориджа... А сами опять обманули доверчивых пенсионеров ;)
после того что Иран не проиграл и здесь, все стало ясно
Там Кабо верде только что Уругваю забил!!)
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