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  4. Ибрагимович про 0:0 Бельгии с Ираном: «Я уснул на матче. Не хочу тратить слова на это»

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Ибрагимович про 0:0 Бельгии с Ираном: «Я уснул на матче. Не хочу тратить слова на это»
Златан о ничьей Бельгии и Ирана: я уснул во время матча.

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после ничьей в матче между сборными Бельгии и Ирана (0:0) во 2-м туре чемпионата мира. 

«Я уснул на этом матче. Не хочу тратить на это слова», – сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports. 

У Бельгии 2 очка после 2 игр на ЧМ-2026. Команда не побеждает на чемпионатах мира 4 матча подряд – в 2022-м не вышла из группы

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: HLN
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Комментарии

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Клоун. Матч был чрезвычайно событийным, и то что, обе команды свои моменты не реализовали, ни о чём не говорит. Счёт не по игре
ОтветОлег Грачёв
Клоун. Матч был чрезвычайно событийным, и то что, обе команды свои моменты не реализовали, ни о чём не говорит. Счёт не по игре
Тоже не понимаю чего все разнылись. Не самая фестивальная игра конечно, но вполне себе. И скорости и моменты были. Даже на этом чемпе были матчи гораздо унылее
Это он ещё Кабо Верде - Уругвай на Кинопоиске не смотрел
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