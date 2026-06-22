Ибрагимович про 0:0 Бельгии с Ираном: «Я уснул на матче. Не хочу тратить слова на это»
Златан о ничьей Бельгии и Ирана: я уснул во время матча.
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после ничьей в матче между сборными Бельгии и Ирана (0:0) во 2-м туре чемпионата мира.
«Я уснул на этом матче. Не хочу тратить на это слова», – сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.
У Бельгии 2 очка после 2 игр на ЧМ-2026. Команда не побеждает на чемпионатах мира 4 матча подряд – в 2022-м не вышла из группы
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: HLN
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