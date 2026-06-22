Роналду показал фото с тренировки Португалии: «Сосредоточены на миссии»

Роналду перед матчем с Узбекистаном: сосредоточены на миссии.

Криштиану Роналду опубликовал пост о подготовке сборной Португалии к матчу с командой Узбекистана.

Игра 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдет 23 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.

Форвард «Аль-Насра » опубликовал в твиттере фотографии с тренировки национальной команды.

«Сосредоточены на миссии», – написал Роналду.

Фото: x.com/Cristiano