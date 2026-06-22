Роналду показал фото с тренировки Португалии: «Сосредоточены на миссии»
Роналду перед матчем с Узбекистаном: сосредоточены на миссии.
Криштиану Роналду опубликовал пост о подготовке сборной Португалии к матчу с командой Узбекистана.
Игра 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдет 23 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.
Форвард «Аль-Насра» опубликовал в твиттере фотографии с тренировки национальной команды.
«Сосредоточены на миссии», – написал Роналду.
Фото: x.com/Cristiano
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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