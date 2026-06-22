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  4. Роналду показал фото с тренировки Португалии: «Сосредоточены на миссии»

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Роналду показал фото с тренировки Португалии: «Сосредоточены на миссии»
Роналду перед матчем с Узбекистаном: сосредоточены на миссии.

Криштиану Роналду опубликовал пост о подготовке сборной Португалии к матчу с командой Узбекистана.

Игра 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдет 23 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.

Форвард «Аль-Насра» опубликовал в твиттере фотографии с тренировки национальной команды.

«Сосредоточены на миссии», – написал Роналду.

Фото: x.com/Cristiano

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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Комментарии

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Миссия - пенка Узбекистану…сииууу…
ОтветПолучил - отдал - открылся
Миссия - пенка Узбекистану…сииууу…
И коммент у тебя некрасивый, и ник неаппетитный. Это ж надо, открываться, ещё и отдавать после получения😡
Роналду напоминает инстаграмных барышень, для которых главное - красивые фоточки и мотивирующие фотки к ним
Нам уже Буланов с губастым рассказали что Роналду дрова, не надо тут всяких фоточек ....)))
ОтветPredator777
Нам уже Буланов с губастым рассказали что Роналду дрова, не надо тут всяких фоточек ....)))
А Булыкин сказал, что он ещё себя покажет. В целом, разобрались, кто на матчТВ красивый, а кто нет😎
Кстати, Чердак спрогнозировал нулевые шансы Узбекистана)
Миссия невыполнима:)
Посмотрим на него в игре с Узбекистаном, если там ничего не выйдет, то с колумбийцами и подавно, они сломают его минут за 5, эти не церемонятся с соперником, это не инженеров со строителями из Люксембурга с Лихтенштейном обыгрывать, южноамериканский футбол без сантиментов, лак с волос моментально слетит вместе с гонором)
хочет понравиться узбекам
Миссия невыполнима
Миссия: не проиграть Узбекистону.
Мессия в другой сборной играет
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