У Бельгии 2 очка после 2 игр на ЧМ-2026. Команда не побеждает на чемпионатах мира 4 матча подряд – в 2022-м не вышла из группы
Бельгия не побеждает на ЧМ 4 матча подряд.
Сборная Бельгии продлила серию без побед на чемпионатах мира до 4 матчей.
В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 бельгийцы сыграли вничью с Ираном (0:0). В первом матче турнира была ничья с Египтом (1:1).
На предыдущем чемпионате мира в Катаре Бельгия выиграла лишь первый матч группового этапа против Канады (1:0), после чего уступила Марокко (0:2) и сыграла вничью с Хорватией (0:0) – тогда команда под руководством Роберто Мартинеса заняла 3-е место и не смогла выйти из группы.
В заключительном туре группового этапа нынешнего турнира Бельгия, набравшая два очка, сыграет с Новой Зеландией – матч пройдет 27 июня.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура42678 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Потому что эти все , стерлись ))