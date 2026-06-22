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У Бельгии 2 очка после 2 игр на ЧМ-2026. Команда не побеждает на чемпионатах мира 4 матча подряд – в 2022-м не вышла из группы
Бельгия не побеждает на ЧМ 4 матча подряд.

Сборная Бельгии продлила серию без побед на чемпионатах мира до 4 матчей.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 бельгийцы сыграли вничью с Ираном (0:0). В первом матче турнира была ничья с Египтом (1:1).

На предыдущем чемпионате мира в Катаре Бельгия выиграла лишь первый матч группового этапа против Канады (1:0), после чего уступила Марокко (0:2) и сыграла вничью с Хорватией (0:0) – тогда команда под руководством Роберто Мартинеса заняла 3-е место и не смогла выйти из группы.

В заключительном туре группового этапа нынешнего турнира Бельгия, набравшая два очка, сыграет с Новой Зеландией – матч пройдет 27 июня.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Египта по футболу

Комментарии

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Ушло золотое поколение. Обратно к корыте середняка?
Ну что , по классике ждём ещё лет 10 пока появится новое "золотое" поколение бельгийских футболистов ?
Потому что эти все , стерлись ))
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