Бельгия не побеждает на ЧМ 4 матча подряд.

Сборная Бельгии продлила серию без побед на чемпионатах мира до 4 матчей.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 бельгийцы сыграли вничью с Ираном (0:0). В первом матче турнира была ничья с Египтом (1:1).

На предыдущем чемпионате мира в Катаре Бельгия выиграла лишь первый матч группового этапа против Канады (1:0), после чего уступила Марокко (0:2) и сыграла вничью с Хорватией (0:0) – тогда команда под руководством Роберто Мартинеса заняла 3-е место и не смогла выйти из группы.

В заключительном туре группового этапа нынешнего турнира Бельгия, набравшая два очка, сыграет с Новой Зеландией – матч пройдет 27 июня.