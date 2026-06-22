«Уровень Бундеслиги разочаровал, нет большой разницы со Словенией. Команды из нижней части играют одинаково, будто один и тот же соперник». Уволенный из «Айнтрахта» Риера о немецкой лиге

Риера: уровень Бундеслиги разочаровал.

Альберт Риера , уволенный с поста главного тренера «Айнтрахта» спустя полгода после назначения, раскритиковал уровень Бундеслиги.

«Честно говоря, уровень Бундеслиги меня немного разочаровал. «Бавария » – это, конечно, отдельный мир, «Боруссия » Дортмунд благодаря своему бюджету еще может более-менее соответствовать. Есть также такие сюрпризы, как «Штутгарт », но все остальное меня разочаровало.

Все команды из нижней части таблицы играют абсолютно одинаково. Когда анализируешь их, возникает ощущение, будто каждую неделю играешь с одним и тем же соперником.

В сравнении со словенской лигой, в Германии тратят 20, 30, даже 40 миллионов евро. При этом нет большой разницы.

Если бы «Целе » играл против «Айнтрахта», они могли бы бороться на равных. Я не говорю, что они были бы сильнее, но конкурировать могли бы. Разница гораздо меньше, чем кажется со стороны», – сказал Риера в эфире словенского телеканала Sportklub.