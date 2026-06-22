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  4. «Уровень Бундеслиги разочаровал, нет большой разницы со Словенией. Команды из нижней части играют одинаково, будто один и тот же соперник». Уволенный из «Айнтрахта» Риера о немецкой лиге

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«Уровень Бундеслиги разочаровал, нет большой разницы со Словенией. Команды из нижней части играют одинаково, будто один и тот же соперник». Уволенный из «Айнтрахта» Риера о немецкой лиге
Риера: уровень Бундеслиги разочаровал.

Альберт Риера, уволенный с поста главного тренера «Айнтрахта» спустя полгода после назначения, раскритиковал уровень Бундеслиги. 

«Честно говоря, уровень Бундеслиги меня немного разочаровал. «Бавария» – это, конечно, отдельный мир, «Боруссия» Дортмунд благодаря своему бюджету еще может более-менее соответствовать. Есть также такие сюрпризы, как «Штутгарт», но все остальное меня разочаровало. 

Все команды из нижней части таблицы играют абсолютно одинаково. Когда анализируешь их, возникает ощущение, будто каждую неделю играешь с одним и тем же соперником. 

В сравнении со словенской лигой, в Германии тратят 20, 30, даже 40 миллионов евро. При этом нет большой разницы. 

Если бы «Целе» играл против «Айнтрахта», они могли бы бороться на равных. Я не говорю, что они были бы сильнее, но конкурировать могли бы. Разница гораздо меньше, чем кажется со стороны», – сказал Риера в эфире словенского телеканала Sportklub.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Bild
logoЦеле
logoШтутгарт
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoАйнтрахт Франкфурт
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Словения
logoАльберт Риера

Комментарии

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Понятно. Непонятый гений. Бундеслига слишком слаба для него.
Ответsintenced
Понятно. Непонятый гений. Бундеслига слишком слаба для него.
Риера: «Уровень Бундеслиги разочаровал»
Бундеслига: «Взаимно, Альберт»
😁
А почему Айнтрахт тогда только восьмой?
ОтветPeMi
А почему Айнтрахт тогда только восьмой?
Потому что тренером был Риера.
Ведь то же самое можно сказать и про Ла Лигу. Барселону/Реал поставить на место Баварии. АТМ на место Боруссии. Всё остальное абсолютно такое же – сопоставимое.
Он в своем познании Бундеслиги настолько преисполнился, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов сезонов тренировал триллионы и триллионы таких же, как этот Айнтрахт. Ему эта Бундеслига абсолютно понятна.
Тогда он должен был обыграть всю нижнюю таблицу с Айнтрахтом - франкфуртцы имеют солидный состав.
"Да не бомбит у меня! Не бомбиит!!!11"
Но почему тогда он был уволен?
ОтветЫмгыр Ван Эмрайс
Но почему тогда он был уволен?
Нет энтузиазма и мотивации работать в бесконкурентой лиге. Пришёл с наивными представлениями, а ушёл с суровой реальностью о том, что Бунда - лишь фарм-лига Баварии, поданная под футбольным чемпионатом
ОтветS100 Winner
Нет энтузиазма и мотивации работать в бесконкурентой лиге. Пришёл с наивными представлениями, а ушёл с суровой реальностью о том, что Бунда - лишь фарм-лига Баварии, поданная под футбольным чемпионатом
И чё?
От команд нижней части таблицы нужно одно - много бегать, так они и бегают, какие вопросы. Я за два года из-за Флика отсмотрел ЛЛ, думаете там по-другому? А в Серии А, Лиге 1? Чтобы хоть как-то подтянуть уровень нижней части таблиц нужны деньги, сопоставимые с АПЛ, а их нет и не предвидится. Поэтому меня намного больше волнует уровень Дортмунда, Лейпцига, Штутгарта, Байера и Айнтрахта, где тоже далеко не всё в порядке, что намного хуже, на мой взгляд, чем проблемы нижней части таблицы. Хотя конечно, в сравнении со Словенией он перебрал, это обида говорит.
Готовый эксперт для матч тв
Альберту нужно родной омский газмяс поднимать
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