Хави о Месси: «Почти нечеловек, несравненный. Многие говорили, что он уже не тот, а Лео выходит и оформляет хет-трик в игре с Алжиром. Невероятно»

Хави о Месси после хет-трика на ЧМ-2026: несравненный, почти нечеловек.

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси несравненным футболистом.

«Нет никаких сомнений, что Аргентина доберется до решающих стадий турнира. И мы увидим лучшего Месси.

Это его момент. Он готовил себя к этому ментально, даже несмотря на то, что многие говорили о его не лучшей физической форме, что он уже не тот. А потом он выходит и оформляет хет-трик.

Я написал Лео после матча с Алжиром . Сказал ему, что он просто невероятен, что я мог только смеяться, глядя на то, что он сделал. Это было безумие, настоящее безумие.

Но это и есть Лео. Он всегда появляется в самый нужный момент. Для меня он несравним. Несравненный. Почти нечеловек», – сказал Хави .

Хави: «Месси – Джордан от футбола, ему нет равных. Лео превзошел великих игроков прошлого благодаря долголетию – 20 лет он был лучшим. Его тело словно создано для этой игры»