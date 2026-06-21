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  4. Гол Тареми Бельгии после розыгрыша штрафного отменили из-за офсайда

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Гол Тареми Бельгии после розыгрыша штрафного отменили из-за офсайда
Красивый гол Ирана в ворота Бельгии отменили из-за офсайда.

Судьи не засчитали гол сборной Ирана в матче с Бельгией во 2-м туре ЧМ-2026 (0:0, первый тайм). 

На 25-й минуте иранцы разыграли штрафной удар. Эхсан Хаджсафи покатил мяч Мехди Тареми, стоявшему рядом со стенкой бельгийцев. Приняв мяч, Тареми развернулся к воротами Тибо Куртуа и пробил в угол.

Видеоассистенты и главный судья матча Дарио Эррера зафиксировали положение «вне игры» у форварда иранцев. Гол был отменен. 

Изображение: кадр из трансляции CazéTV

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Очень жаль. Хитро придумали и здорово исполнили.
Вне игры было, а розыгрыш хороший. Шмельков вспомнил только Нидерланды 22, а как же Аргентина Англия в 98, там Дзанетти забил после такого же розыгрыша
Ну офсайт был, надо быть объективными
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