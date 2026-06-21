Гол Тареми Бельгии после розыгрыша штрафного отменили из-за офсайда
Красивый гол Ирана в ворота Бельгии отменили из-за офсайда.
Судьи не засчитали гол сборной Ирана в матче с Бельгией во 2-м туре ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).
На 25-й минуте иранцы разыграли штрафной удар. Эхсан Хаджсафи покатил мяч Мехди Тареми, стоявшему рядом со стенкой бельгийцев. Приняв мяч, Тареми развернулся к воротами Тибо Куртуа и пробил в угол.
Видеоассистенты и главный судья матча Дарио Эррера зафиксировали положение «вне игры» у форварда иранцев. Гол был отменен.
Изображение: кадр из трансляции CazéTV
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура41920 голосов
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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