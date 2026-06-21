Девушка Ямаля посетила матч Испании и Саудовской Аравии: «Лучший в мире на 20000000%»
Девушка Ямаля назвала его лучшим игроком в мире после матча с Саудовской Аравией.
В воскресенье сборная Испания одержала победу над командой Саудовской Аравии (4:0) во втором туре чемпионата мира.
Девушка 18-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, инфлюенсер Инес Гарсия, посетила этот матч. Блогер была в майке с 19-м номером и именем Ямаля на спине. Рядом с ней на трибуне находилась мама Ламина.
Перед матчем Инес Гарсия написала в соцсети «Вперед, любовь моя! 🤞🏾🇪🇸❤️✨🤝🏽🤎»
После того как Ямаль открыл счет на 10-й минуте, Инес отреагировала на сообщение другого популярного блогера, Хуанки Мунисио, который написал: «Ты была права. Ламин в отличной форме. Обожаю вас».
Гарсия в ответ написала: «Лучший в мире на 20000000%... И к тому же в надежных руках».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Hola
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Да родственники ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОГО игрока приходят матчи чемпионата мира.
Зачем-то это тут выкладывают..