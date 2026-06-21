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Девушка Ямаля посетила матч Испании и Саудовской Аравии: «Лучший в мире на 20000000%»
Девушка Ямаля назвала его лучшим игроком в мире после матча с Саудовской Аравией.

В воскресенье сборная Испания одержала победу над командой Саудовской Аравии (4:0) во втором туре чемпионата мира. 

Девушка 18-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, инфлюенсер Инес Гарсия, посетила этот матч. Блогер была в майке с 19-м номером и именем Ямаля на спине. Рядом с ней на трибуне находилась мама Ламина.

Перед матчем Инес Гарсия написала в соцсети «Вперед, любовь моя! 🤞🏾🇪🇸❤️✨🤝🏽🤎»

После того как Ямаль открыл счет на 10-й минуте, Инес отреагировала на сообщение другого популярного блогера, Хуанки Мунисио, который написал: «Ты была права. Ламин в отличной форме. Обожаю вас».

Гарсия в ответ написала: «Лучший в мире на 20000000%... И к тому же в надежных руках».

Фото: instagram.com/ineesgaarcia/

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Hola
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Комментарии

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По мнению моей мамы, я тоже лучший в мире. Новость топ просто.
ОтветBastiklaas
По мнению моей мамы, я тоже лучший в мире. Новость топ просто.
Мамы понятно. А девушки?
ОтветМихо
Мамы понятно. А девушки?
Он за секс не башляет. Девушка ему лично все расскажет.
Ответ сестры Роналду не заставит себя долго ждать
А ведь когда-то у нее был кто-то 100% хороший, сколько их с тех пор поприбавилось
ОтветEVERGREEN
А ведь когда-то у нее был кто-то 100% хороший, сколько их с тех пор поприбавилось
Чем больше нулей, тем больше любви
Ее показали в трансляции
Жесть новости!!!
Да родственники ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОГО игрока приходят матчи чемпионата мира.
Зачем-то это тут выкладывают..
Срочно в номер на первую полосу. Важнейшая новость.
Ригоберка, не расстраивайся, найдешь другого
Спорим расстанутся?)
В школу не ходила, зато инсту раскрутила, вот клоун и забашлял за доступ к телу. А мы читай это все.
м, новость класс, нет.
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