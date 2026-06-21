Гари Невилл: «Я бегал как Volvo – просто безобразно. Беллингем – это Aston Martin»

Гари Невилл: я Volvo, а Беллингем – Aston Martin.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл сравнил манеру бега Джуда Беллингема с движением автомобиля.

«Вы видели, как он бежит? Это просто прекрасно. Когда Джуд Беллингем бежит, это прекрасно.

Когда я бегал, то был похож на Volvo – это было чертово мучение, просто безобразно. А Джуд напоминает Aston Martin», – сказал Невилл в подкасте Stick To Football на канале The Overlap.