  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Гари Невилл: «Я бегал как Volvo – просто безобразно. Беллингем – это Aston Martin»

0
Гари Невилл: «Я бегал как Volvo – просто безобразно. Беллингем – это Aston Martin»
Гари Невилл: я Volvo, а Беллингем – Aston Martin.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл сравнил манеру бега Джуда Беллингема с движением автомобиля.

«Вы видели, как он бежит? Это просто прекрасно. Когда Джуд Беллингем бежит, это прекрасно.

Когда я бегал, то был похож на Volvo – это было чертово мучение, просто безобразно. А Джуд напоминает Aston Martin», – сказал Невилл в подкасте Stick To Football на канале The Overlap.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура41846 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Overlap
logoГари Невилл
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoДжуд Беллингем
logoСборная Англии по футболу
ахахаха
logoЛа Лига
автомобили

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
получается в футболе невил разбирается слабо, в автомобилях тоже. радует лишь то, что он не прекращает поиски, ведь в чем-то же он должен быть неплох.
Бегал ты как заз, какой еще Вольво
Покажите Невиллу Zhiguli
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Розовые квадраты, желтые волны и рейв-культура – почему самые безумные формы 90-х доставались вратарям
12 минут назадСпецпроект
«Ливерпуль» не будет растягивать переход Диоманде на все лето, как было с Исаком. Клуб предложил «Лейпцигу» 80+20 млн евро, а не 90+10 (Бен Джейкобс)
38 минут назад
ЧМ-2026. Испания забила 4 гола Саудовской Аравии, Бельгия против Ирана, Уругвай сыграет с Кабо-Верде, Египет – с Новой Зеландией
42 минуты назадLive
«Пасовать Роналду нас не заставляют – я отдаю мяч тому, кто в лучшей позиции. Криштиану способен забивать – в этом с ним никто не сравнится». Консейсау о сборной Португалии
43 минуты назад
Генич о работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа»
сегодня, 18:20
Ямаль о 1-м голе на ЧМ: «Это сбывшаяся мечта. Я смотрел прошлый чемпионат мира на уроках»
55 минут назад
Де ла Фуэнте о 4:0 с Саудовской Аравией: «Это как удар кулаком по столу – способ заявить о себе после критики. Никому не нравится, когда ставят под сомнение его работу и способности»
56 минут назад
Испания не проигрывает 33 официальных матча подряд и повторила рекорд Бразилии 1990-х
сегодня, 18:27
Ойарсабаль с дублем и голевой в 1-м тайме признан лучшим игроком матча Испания – Саудовская Аравия по версии ФИФА
сегодня, 18:18
Ко всем новостям
Последние новости
Уругвай – Кабо-Верде. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
сегодня, 15:23
Тренер Саудовской Аравии о 0:4: «Думаете, меня уволят за то, что я сыграл 5-4-1 против Испании? Ямаль может решить эпизод в одиночку, такие игроки делают разницу»
21 минуту назад
Состав Ирана против Бельгии – самый возрастной в истории ЧМ: 32 года и 181 день. Моложе 30 лет лишь три игрока
29 минут назад
Испания в 7 раз чаще Саудовской Аравии била по воротам в матче ЧМ – 21 против 3 ударов. Владение мячом – 66,6% на 33,4%
сегодня, 18:33
Гол Феррана Саудовской Аравии на 92-й минуте отменили из-за офсайда после проверки ВАР
сегодня, 18:10Фото
Де Брюйне, Куртуа, Лукаку, Тареми, Троссард, Мохеби – в составах Бельгии и Ирана на матч ЧМ-2026
сегодня, 17:52
Испания впервые забила 3 гола к 25-й минуте в матче ЧМ
сегодня, 17:39
Пивоваров о Гусеве: «Если бы он принес долгожданный трофей, решение было бы в его пользу. Возможно, он еще будет работать в «Динамо» через какое-то время»
сегодня, 17:12
Ямаль – 8-й среди самых молодых авторов гола на ЧМ. Моложе вингера Испании были Пеле, Гави, Оуэн, Сычев
сегодня, 16:59
Новая Зеландия – Египет. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 07:57
Рекомендуем