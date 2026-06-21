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  4. «Нас не заставляют пасовать Роналду – я отдаю мяч тому, кто в лучшей позиции. Криштиану способен забивать – в этом с ним никто не сравнится». Консейсау о сборной Португалии

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«Пасовать Роналду нас не заставляют – я отдаю мяч тому, кто в лучшей позиции. Криштиану способен забивать – в этом с ним никто не сравнится». Консейсау о сборной Португалии
Франсишку Консейсау: нас не заставляют отдавать мяч Роналду.

Полузащитник сборной Португалии Франсишку Консейсау заявил, что игроков не заставляют пасовать на Криштиану Роналду.

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1).

«Нет, Криштиану способен забивать голы – в этом отношении с ним никто не сравнится, и нас не обязывают отдавать ему мяч.

Например, я передаю мяч тому, кто находится в лучшей позиции, и у меня нет времени думать, кто из партнеров находится рядом. Мы делаем это инстинктивно, это занимает миллисекунды, на это нет времени, и Криштиану здесь, чтобы помочь любому из товарищей по сборной», – сказал Консейсау.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЮвентус
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoФрансишку Консейсау
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Если тебя заставили так сказать - моргни два раза
ОтветЕбздрогыч
Если тебя заставили так сказать - моргни два раза
Если тебе платят за этот бред, напиши смс)
ОтветЕбздрогыч
Если тебя заставили так сказать - моргни два раза
он при этом держал пальцы скрещенными за спиной))
Первое правило сборной Португалии - Отдавать мяч тому кто в лучшей позиции.
Второе правило сборной Португалии - Роналду всегда находится в лучшей позиции.
Третье правило сборной Португалии - Если Роналду находится не в лучшей позиции, то читай второе правило.
Нам-то не гони
у нас это прописано в контрактах🤭✌️🤭
Что Португалия играет на КР7, могут писать только те, кто матчи Португалии в принципе не смотрит
Ответnikolai2011
Что Португалия играет на КР7, могут писать только те, кто матчи Португалии в принципе не смотрит
Да хейтеры каждую минуту поглощают в себя как черные дыры) но им не нужна правда, они везде видят только что хотят. Элементарно можно глянуть нарезку в ютубе последнего матча и видно сколько раз Роналду открывался и сколько пасов получил при этом)
Ответnikolai2011
Что Португалия играет на КР7, могут писать только те, кто матчи Португалии в принципе не смотрит
Хорошо. Если на него не играют, то в чем его задача в сборной? Он не помогает в построении атак, не помогает в пресинге. В чем его задача на поле? Быть красивым?
Бедный парень. Попал в ситуацию когда играет на ЧМ с кумиром миллионов , и одновременно осознает что этот кумир только руинит им всю игру и создаёт напряг в раздевалке
Роналду уже всем неприятен
ОтветSpartakus1984
Роналду уже всем неприятен
это часть антиспартаковского заговора.
Вот даже сам факт наличия всех этих отмазок говорит о том, что дыма без огня не бывает)
Судя по видео ранее,Рон на коленях умоляет пасы ему отдавать))
Да ладно тебе гнать, мы тут на спортсе лучше знаем!
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