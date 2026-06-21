«Пасовать Роналду нас не заставляют – я отдаю мяч тому, кто в лучшей позиции. Криштиану способен забивать – в этом с ним никто не сравнится». Консейсау о сборной Португалии
Франсишку Консейсау: нас не заставляют отдавать мяч Роналду.
Полузащитник сборной Португалии Франсишку Консейсау заявил, что игроков не заставляют пасовать на Криштиану Роналду.
В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1).
«Нет, Криштиану способен забивать голы – в этом отношении с ним никто не сравнится, и нас не обязывают отдавать ему мяч.
Например, я передаю мяч тому, кто находится в лучшей позиции, и у меня нет времени думать, кто из партнеров находится рядом. Мы делаем это инстинктивно, это занимает миллисекунды, на это нет времени, и Криштиану здесь, чтобы помочь любому из товарищей по сборной», – сказал Консейсау.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
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