Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча против Саудовской Аравии во 2-м туре ЧМ-2026 (4:0).
О плане на игру
«Матчи всегда разные, хотя наш план остается примерно тем же. Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй. Самое главное – это позволяет нам сохранять преемственность и готовиться к важным матчам, которые ждут нас впереди. Игра с Уругваем будет сложной».
О более вертикальной игре в атаке
«Именно на этом мы больше всего акцентировали внимание. Мы обсуждали это с игроками, и все были согласны, что нам нужно больше вертикальности и интенсивности.
Это проявилось в количестве ударов по воротам, в том, как с первой минуты мы давили на соперника и запирали его на его половине поля. Мы очень довольны этим подходом, но нужно продолжать расти и совершенствоваться».
О Ламине Ямале и Микеле Ойарсабале
«Родри тоже провел великолепный матч, оба центральных защитника сыграли превосходно.
Ламин находится в идеальном состоянии, чтобы проводить на поле весь матч. А что касается Ойарсабаля, то что тут скажешь? У него были небольшие проблемы – не обо всем можно рассказывать, – но он неизменно показывает исключительный уровень игры».
О смене одежды в перерыве
«Потому что было очень жарко, несмотря на кондиционирование. В более повседневной одежде мне было комфортнее».
О том, что команда была дополнительно мотивирована критикой после 0:0 с Кабо-Верде
«Никому не нравится, когда ставят под сомнение его работу и способности, поэтому реакция игроков вполне естественна.
Это был своеобразный удар кулаком по столу, способ заявить о себе и подтвердить состоятельность проекта, который развивается уже давно».
О замене Ламина Ямаля
«Разумеется, нужно было смотреть, как будет складываться матч, но сегодня был важный шаг с прицелом на будущее. Сейчас он уже находится в идеальном состоянии. Кроме того, полезно оставить его с желанием играть еще больше», – сказал де ла Фуэнте.
А то с аутсайдерами/слабыми сборными перекат смотрится нелепо зачастую
Да, они в защите, но можно увереннее продвигать