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  4. Де ла Фуэнте о 4:0 с Саудовской Аравией: «Это как удар кулаком по столу – способ заявить о себе после критики»

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Де ла Фуэнте о 4:0 с Саудовской Аравией: «Это как удар кулаком по столу – способ заявить о себе после критики. Никому не нравится, когда ставят под сомнение его работу и способности»
Де ла Фуэнте высказался о крупной победе Испании над Саудовской Аравией.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча против Саудовской Аравии во 2-м туре ЧМ-2026 (4:0). 

О плане на игру

«Матчи всегда разные, хотя наш план остается примерно тем же. Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй. Самое главное – это позволяет нам сохранять преемственность и готовиться к важным матчам, которые ждут нас впереди. Игра с Уругваем будет сложной».

О более вертикальной игре в атаке

«Именно на этом мы больше всего акцентировали внимание. Мы обсуждали это с игроками, и все были согласны, что нам нужно больше вертикальности и интенсивности.

Это проявилось в количестве ударов по воротам, в том, как с первой минуты мы давили на соперника и запирали его на его половине поля. Мы очень довольны этим подходом, но нужно продолжать расти и совершенствоваться».

О Ламине Ямале и Микеле Ойарсабале

«Родри тоже провел великолепный матч, оба центральных защитника сыграли превосходно.

Ламин находится в идеальном состоянии, чтобы проводить на поле весь матч. А что касается Ойарсабаля, то что тут скажешь? У него были небольшие проблемы – не обо всем можно рассказывать, – но он неизменно показывает исключительный уровень игры».

О смене одежды в перерыве

«Потому что было очень жарко, несмотря на кондиционирование. В более повседневной одежде мне было комфортнее».

О том, что команда была дополнительно мотивирована критикой после 0:0 с Кабо-Верде

«Никому не нравится, когда ставят под сомнение его работу и способности, поэтому реакция игроков вполне естественна.

Это был своеобразный удар кулаком по столу, способ заявить о себе и подтвердить состоятельность проекта, который развивается уже давно».

О замене Ламина Ямаля

«Разумеется, нужно было смотреть, как будет складываться матч, но сегодня был важный шаг с прицелом на будущее. Сейчас он уже находится в идеальном состоянии. Кроме того, полезно оставить его с желанием играть еще больше», – сказал де ла Фуэнте

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
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Комментарии

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И хорошо, что первых минут было видно
А то с аутсайдерами/слабыми сборными перекат смотрится нелепо зачастую
Да, они в защите, но можно увереннее продвигать
Тупость тренера в первой игре, когда он выпустил гави на фланг, и руиса в центре, как только вышли нормальные вингеры и ольмо, сразу все встало на свои места
Все правильно, и игра сразу пошла. Эта бесполезная тики така поперёк поля бесполезна в таких матчах. Надеюсь португальцы возьмут пример с них.
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