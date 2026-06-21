Де ла Фуэнте высказался о крупной победе Испании над Саудовской Аравией.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча против Саудовской Аравии во 2-м туре ЧМ-2026 (4:0).

О плане на игру

«Матчи всегда разные, хотя наш план остается примерно тем же. Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй. Самое главное – это позволяет нам сохранять преемственность и готовиться к важным матчам, которые ждут нас впереди. Игра с Уругваем будет сложной».

О более вертикальной игре в атаке

«Именно на этом мы больше всего акцентировали внимание. Мы обсуждали это с игроками, и все были согласны, что нам нужно больше вертикальности и интенсивности.

Это проявилось в количестве ударов по воротам, в том, как с первой минуты мы давили на соперника и запирали его на его половине поля. Мы очень довольны этим подходом, но нужно продолжать расти и совершенствоваться».

О Ламине Ямале и Микеле Ойарсабале

«Родри тоже провел великолепный матч, оба центральных защитника сыграли превосходно.

Ламин находится в идеальном состоянии, чтобы проводить на поле весь матч. А что касается Ойарсабаля, то что тут скажешь? У него были небольшие проблемы – не обо всем можно рассказывать, – но он неизменно показывает исключительный уровень игры».

О смене одежды в перерыве

«Потому что было очень жарко, несмотря на кондиционирование. В более повседневной одежде мне было комфортнее».

О том, что команда была дополнительно мотивирована критикой после 0:0 с Кабо-Верде

«Никому не нравится, когда ставят под сомнение его работу и способности, поэтому реакция игроков вполне естественна.

Это был своеобразный удар кулаком по столу, способ заявить о себе и подтвердить состоятельность проекта, который развивается уже давно».

О замене Ламина Ямаля

«Разумеется, нужно было смотреть, как будет складываться матч, но сегодня был важный шаг с прицелом на будущее. Сейчас он уже находится в идеальном состоянии. Кроме того, полезно оставить его с желанием играть еще больше», – сказал де ла Фуэнте .