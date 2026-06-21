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  4. Хави: «Месси – Джордан от футбола, ему нет равных. Лео превзошел великих игроков прошлого благодаря долголетию – 20 лет он был лучшим. Его тело словно создано для этой игры»

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Хави: «Месси – Джордан от футбола, ему нет равных. Лео превзошел великих игроков прошлого благодаря долголетию – 20 лет он был лучшим. Его тело словно создано для этой игры»
Хави о Месси: Джордан от футбола, ему нет равных.

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави сравнил Лионеля Месси с баскетболистом Майклом Джорданом. 

«Мне нравится говорить, что он – Майкл Джордан от футбола. В футболе ему нет равных. Он превзошел великих игроков прошлого благодаря своему долголетию: последние 20 лет именно он был лучшим. И даже сейчас, спустя столько времени, он выходит на поле и продолжает это доказывать.

Его менталитет просто невероятен. Для меня именно это отличает его от всех остальных. Он не выносит поражений. У него идеальный характер для футбола и идеальные физические данные: его тело словно создано специально для этой игры.

Забудьте о голах, которые он забил Алжиру; посмотрите на его игру в целом, на его физическую форму, на ту невероятную целеустремленность и амбиции, с которыми он выходит на поле. У него менталитет чемпиона, которому, вероятно, никогда не будет равных.

Я понял, что он обладает исключительным талантом, еще когда ему было 16 лет, но то, что он смог оставаться на таком уровне так долго, – поистине выдающееся достижение.

Я благодарен судьбе за то, что играл вместе с Лео и оказался его современником. Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим такого футболиста, как он», – сказал Хави

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoЛионель Месси
logoЧикаго
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛа Лига
logoХави
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Комментарии

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Можно больше ничего не добавлять к вышесказанному Хави, всё так и есть, у Месси безупречный послужной список, множество рекордов и он по-прежнему в деле в почти свои 39 лет)
Хави о Смолове слышал, нет?
Как же он мяч обработал в касание, и дальше пошла голевая атака:) Величайший:))
Не столько тело сколько голова.
ОтветBigbadaboom
Не столько тело сколько голова.
Без такого тела он бы не смог творить такую магию, какая бы не гениальная голова не была.
ОтветBigbadaboom
Не столько тело сколько голова.
А когда тело и голова работают как одно целое - бесценно. Его главный конкурент по цифрам в нашу эпоху таким сочетанием похвастаться не может.
Месси хозяин футбола,Титан и глыба в этом виде спорта, таких как он ещё долго не будет.
Я бы сказал, не тело, а голова.. Только благодаря ей он лучший.. Это как в любом другом деле.. ☝️
его мозг создан для этой игры. это намного важнее
Хави по своему тоже уникум,наверн один из лучших в истории по игре в короткий пас,голова на 360 градусов работала у каталонца
Хави херни не скажет 🤗
Дети лейтенанта Джордана аж поперхнулись!
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