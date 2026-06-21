8 автоголов забили на ЧМ-2026. Больше было лишь на ЧМ-2018 в России – 12
На ЧМ-2026 забит 8-й автогол.
В матче группового этапа ЧМ-2026 между Испанией и Саудовской Аравией (4:0, второй тайм) автогол защитника саудовцев Хассана Томбакти стал 8-м мячом, забитым в свои ворота, за 37 матчей текущего турнира.
Рекорд был установлен на ЧМ-2018 в России, в котором случилось 12 автоголов за 64 игры.
На прошлом чемпионате мира в Катаре в 2022 году в свои ворота было забито всего 3 мяча.
Испания – Саудовская Аравия. 4:0 – Ойарсабаль сделал дубль и ассистировал Ямалю, у Томбакти автогол. Онлайн-трансляция
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура40808 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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