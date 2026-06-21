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8 автоголов забили на ЧМ-2026. Больше было лишь на ЧМ-2018 в России – 12
На ЧМ-2026 забит 8-й автогол.

В матче группового этапа ЧМ-2026 между Испанией и Саудовской Аравией (4:0, второй тайм) автогол защитника саудовцев Хассана Томбакти стал 8-м мячом, забитым в свои ворота, за 37 матчей текущего турнира.

Рекорд был установлен на ЧМ-2018 в России, в котором случилось 12 автоголов за 64 игры.

На прошлом чемпионате мира в Катаре в 2022 году в свои ворота было забито всего 3 мяча.

Испания – Саудовская Аравия. 4:0 – Ойарсабаль сделал дубль и ассистировал Ямалю, у Томбакти автогол. Онлайн-трансляция

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoХассан Томбакти
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Комментарии

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Великий бомбадир вернулся
Ответsasha_1116642916
Великий бомбадир вернулся
Пока главный фаворит на Золотую Бутсу ЧМ)
Так и до рекорда дотянут))
Помню это был прям мем
О чем это может говорить? Более атакующий футбол с постоянными ударами? Или просто случайность)
ОтветAndrei Pl
О чем это может говорить? Более атакующий футбол с постоянными ударами? Или просто случайность)
Больше матчей стало -> ожидаем больше автоголов
Больше матчей в календаре -> усталость игроков -> больше неловких движений в штрафной
А сколько забил распиаренный до ЧМ Спортсом Виши Деркос?
Можно этого футболиста в Динамо? Без него никак чемпионство не возьмем, может, с Автоголом выйдет, наконец)
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