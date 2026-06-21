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  4. Винисиус о 500-м матче в карьере: «Просто безумие! Мечта наяву, слава Богу»

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Винисиус о 500-м матче в карьере: «Просто безумие! Мечта наяву, слава Богу»
Винисиус провел 500 матчей за карьеру.

Винисиус Жуниор опубликовал пост по случаю 500-го матча в карьере.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии достиг этой отметки в матче группового этапа ЧМ-2026 против Гаити (3:0). В этой игре Винисиус забил и сделал голевую передачу.

«500 игр в профессиональной карьере! Просто безумие. Это мечта наяву! Слава Богу», – написал Винисиус в сторис инстаграма.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
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Комментарии

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Для многих 500 матчей конец карьеры, для Винисиуса это только середина пути.
Весьма солидное число для такого возраста. Раньше игроки таких показателей достигали уже за 30, но сейчас матчей становится все больше и больше. Чувствую Ямаль в 22-23 года, если травмы будут обходить стороной, тоже достигнет такой же отметки.
Ответcorazon blanco
Весьма солидное число для такого возраста. Раньше игроки таких показателей достигали уже за 30, но сейчас матчей становится все больше и больше. Чувствую Ямаль в 22-23 года, если травмы будут обходить стороной, тоже достигнет такой же отметки.
Чего за Матвей ?
Ого, 500 это круто! 🙌
Вини, главное, постараться все же полностью раскрыть свой талант, чего и желаю!
Пол-литра матчей
500 игр в 25 лет - круто. Ну, он и начал в 16. Новые времена.
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