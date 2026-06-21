Винисиус о 500-м матче в карьере: «Просто безумие! Мечта наяву, слава Богу»
Винисиус провел 500 матчей за карьеру.
Винисиус Жуниор опубликовал пост по случаю 500-го матча в карьере.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии достиг этой отметки в матче группового этапа ЧМ-2026 против Гаити (3:0). В этой игре Винисиус забил и сделал голевую передачу.
«500 игр в профессиональной карьере! Просто безумие. Это мечта наяву! Слава Богу», – написал Винисиус в сторис инстаграма.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
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Вини, главное, постараться все же полностью раскрыть свой талант, чего и желаю!