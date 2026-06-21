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  4. Роналду встал на колени во время растяжки с Консейсау – так он пошутил над их разницей в росте. Криштиану выше Франсишку почти на 20 см

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Роналду встал на колени во время растяжки с Консейсау – так он пошутил над их разницей в росте. Криштиану выше Франсишку почти на 20 см
Роналду встал на колени во время растяжки с Консейсау – в шутку.

Криштиану Роналду пошутил над разницей в росте с Франсишку Консейсау на тренировке.

Нападающий «Аль-Насра» и вингер «Ювентуса» работали в паре на занятии перед игрой против Узбекистана.

Во время растяжки Криштиану опустился на колени рядом с партнером по сборной. Это вызвало смех у Консейсау.

Рост Роналду, по разным данным, составляет 187-188 см. Рост Франсишку – 166-170 см.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Sports
Источник: B24
logoКриштиану Роналду
logoЮвентус
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoФрансишку Консейсау
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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logoсерия А Италия

Комментарии

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у Кристи же 185 рост, вроде?
или считают вместе с подъёмом на носочки?)
ОтветБорис_1117003684
у Кристи же 185 рост, вроде? или считают вместе с подъёмом на носочки?)
по уровню верха шевелюры
Вот это новость! Держите в курсе
Ну не знаю, по мне так нормальный момент )
По-дружески
Комментарий удален пользователем
ОтветHardSmoke
Комментарий удален пользователем
неадекваты, 1000% сестра написала
и даже не заплакал?
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