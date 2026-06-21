Роналду встал на колени во время растяжки с Консейсау – так он пошутил над их разницей в росте. Криштиану выше Франсишку почти на 20 см

Роналду встал на колени во время растяжки с Консейсау – в шутку.

Криштиану Роналду пошутил над разницей в росте с Франсишку Консейсау на тренировке.

Нападающий «Аль-Насра » и вингер «Ювентуса » работали в паре на занятии перед игрой против Узбекистана.

Во время растяжки Криштиану опустился на колени рядом с партнером по сборной. Это вызвало смех у Консейсау.

Рост Роналду, по разным данным, составляет 187-188 см. Рост Франсишку – 166-170 см.