Роналду встал на колени во время растяжки с Консейсау – так он пошутил над их разницей в росте. Криштиану выше Франсишку почти на 20 см
Роналду встал на колени во время растяжки с Консейсау – в шутку.
Криштиану Роналду пошутил над разницей в росте с Франсишку Консейсау на тренировке.
Нападающий «Аль-Насра» и вингер «Ювентуса» работали в паре на занятии перед игрой против Узбекистана.
Во время растяжки Криштиану опустился на колени рядом с партнером по сборной. Это вызвало смех у Консейсау.
Рост Роналду, по разным данным, составляет 187-188 см. Рост Франсишку – 166-170 см.
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