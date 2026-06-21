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  4. «Реал» готов продать Камавинга или Тчуамени, чтобы компенсировать расходы на трансферы. Вальверде останется в команде (As)

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«Реал» готов продать Камавинга или Тчуамени, чтобы компенсировать расходы на трансферы. Вальверде останется в команде (As)
«Реал» готов продать Камвинга или Тчуамени.

«Реал» готов продать одного из полузащитников, чтобы компенсировать расходы на трансферы.

Как сообщает As, этим летом мадридский клуб рассматривает возможность продажи Эдуардо Камавинга или Орельена Тчуамени. Уход Федерико Вальверде не рассматривается, несмотря на интерес к нему из Англии. В «Реале» считают уругвайского полузащитника ключевым игроком будущего проекта.

Ожидается, что Вальверде останется игроком основного состава «Реала», однако предстоящий сезон будет иметь для уругвайца решающее значение, чтобы вернуть расположение клуба и болельщиков.

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoвозможные трансферы
logoЭдуардо Камавинга
logoОрельен Тчуамени
logoФедерико Вальверде
logoЛа Лига

Комментарии

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Тчуамени - единственный опорник в команде. Причем мирового уровня
ОтветГражданин R
Тчуамени - единственный опорник в команде. Причем мирового уровня
Да, его продажа это по сути выстрел себе в ногу, а потенциально заменить его могут только 2-3 игрока в мире.. Кто-то типа Райса или Павловича..
ОтветГражданин R
Тчуамени - единственный опорник в команде. Причем мирового уровня
Это бездарный опорник. Поэтому у Реала нет стабильных результатов. Найти замену ему очень легко. А вот заменить Каземиро Реалу не удалось.
МЮ нужно урвать Тчуамени срочно, это будет апгрейдом Каземиро...
ОтветDato Gedenidze
МЮ нужно урвать Тчуамени срочно, это будет апгрейдом Каземиро...
МЮ любит донашивать за Реалом. Причем за дорого.
ОтветDenosaur
МЮ любит донашивать за Реалом. Причем за дорого.
МЮ в о листе от Реала знает как растить игроков , а не урывать как бабка на базаре
Камавингу точно пора продавать, никакого прогресса нет с первого сезона. Это и для него будет лучше, может в другом клубе он раскроется лучше. Тчуамени нельзя продавать ни в коем случае.
Камавингу в Ливерпуль
Отличный игрок, но в Мадриде последний год совсем поплыл
Ему стабильно практика нужна
Камавинга возможно и пропадут, слишком часто стал травмироваться, а потом набирает долго форму и в этот период выглядит весьма невзрачно.
Ответcorazon blanco
Камавинга возможно и пропадут, слишком часто стал травмироваться, а потом набирает долго форму и в этот период выглядит весьма невзрачно.
оба игрока ничего не показали
Тчуамени сам не уйдёт, зачем ему это. Вот Камавингве нужно уйти за игровой практикой, чтобы в сборную вызывали
Только бы не в МЮ, только бы не в МЮ... Упаси Боже от этих дров...
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