«Реал» готов продать Камавинга или Тчуамени, чтобы компенсировать расходы на трансферы. Вальверде останется в команде (As)
«Реал» готов продать Камвинга или Тчуамени.
«Реал» готов продать одного из полузащитников, чтобы компенсировать расходы на трансферы.
Как сообщает As, этим летом мадридский клуб рассматривает возможность продажи Эдуардо Камавинга или Орельена Тчуамени. Уход Федерико Вальверде не рассматривается, несмотря на интерес к нему из Англии. В «Реале» считают уругвайского полузащитника ключевым игроком будущего проекта.
Ожидается, что Вальверде останется игроком основного состава «Реала», однако предстоящий сезон будет иметь для уругвайца решающее значение, чтобы вернуть расположение клуба и болельщиков.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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