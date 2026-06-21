«Реал» готов продать Камавинга или Тчуамени, чтобы компенсировать расходы на трансферы. Вальверде останется в команде (As)

«Реал» готов продать Камвинга или Тчуамени.

«Реал » готов продать одного из полузащитников, чтобы компенсировать расходы на трансферы.

Как сообщает As, этим летом мадридский клуб рассматривает возможность продажи Эдуардо Камавинга или Орельена Тчуамени . Уход Федерико Вальверде не рассматривается, несмотря на интерес к нему из Англии. В «Реале» считают уругвайского полузащитника ключевым игроком будущего проекта.

Ожидается, что Вальверде останется игроком основного состава «Реала», однако предстоящий сезон будет иметь для уругвайца решающее значение, чтобы вернуть расположение клуба и болельщиков.