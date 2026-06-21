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  4. В Аргентине открыли самую большую статую Месси – высотой 26 метров и весом 70 тонн

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В Аргентине открыли самую большую статую Месси – высотой 26 метров и весом 70 тонн
В Аргентине открыли 26-метровую статую Месси – это рекорд.

В аргентинском городе Неукен открыли самую высокую статую в честь форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Ее высота составляет 26 метров.

Это на 5 метров больше, чем предыдущий 21-метровый рекордный монумент, открытый в Индии в декабре 2025 и демонтированный в июне.

Автором проекта, который должен способствовать развитию туризма в регионе, стал художник Альдо Бероиса. Статуя изображает Месси в футболке сборной Аргентины и с трофеем чемпионата мира, стоящим у его ног.

Статуя сделана из бетона на стальном каркасе, ее вес – 70 тонн.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: As
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Комментарии

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может, у меня вкуса нет, но все эти статуи и скульптуры футболистов - какой-то кромешный ######
как будто их создатели специально троллят звёзд и пытаются изобразить их максимально несуразными
и ещё вот эта струя конфетти, которая бьёт откуда-то из района паха - что это, если не троллинг?
ОтветБорис_1117003684
может, у меня вкуса нет, но все эти статуи и скульптуры футболистов - какой-то кромешный ###### как будто их создатели специально троллят звёзд и пытаются изобразить их максимально несуразными и ещё вот эта струя конфетти, которая бьёт откуда-то из района паха - что это, если не троллинг?
Если не троллинг, то может распил?
ОтветБорис_1117003684
может, у меня вкуса нет, но все эти статуи и скульптуры футболистов - какой-то кромешный ###### как будто их создатели специально троллят звёзд и пытаются изобразить их максимально несуразными и ещё вот эта струя конфетти, которая бьёт откуда-то из района паха - что это, если не троллинг?
Альдо Бероиса: «Лео, твоя статуя готова, можешь посмотреть!»
Месси: «🗿(смотрит с каменным лицом)»
Альдо Бероиса: «Ну как?»
Месси: «Карачюн тебе це.рителии!»
😁
В полку всратых статуй пополнение ) Выглядит диковато, ничего нового )
Какой-то лютый кринж, а не стутуя
Безотносительно личности Месси, но статуя просто ужасная
Ощущение кто-то отработал госконтракт.
Могли бы сделать и получше.
Так хреново сделать мог только Игорь Климов
это статуя будды или что это вообще, такое убожество
Редкий памятник, который со спины выглядит лучше
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