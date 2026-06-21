В Аргентине открыли самую большую статую Месси – высотой 26 метров и весом 70 тонн

В Аргентине открыли 26-метровую статую Месси – это рекорд.

В аргентинском городе Неукен открыли самую высокую статую в честь форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Ее высота составляет 26 метров.

Это на 5 метров больше, чем предыдущий 21-метровый рекордный монумент, открытый в Индии в декабре 2025 и демонтированный в июне.

Автором проекта, который должен способствовать развитию туризма в регионе, стал художник Альдо Бероиса. Статуя изображает Месси в футболке сборной Аргентины и с трофеем чемпионата мира, стоящим у его ног.

Статуя сделана из бетона на стальном каркасе, ее вес – 70 тонн.