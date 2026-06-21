В Аргентине открыли самую большую статую Месси – высотой 26 метров и весом 70 тонн
В Аргентине открыли 26-метровую статую Месси – это рекорд.
В аргентинском городе Неукен открыли самую высокую статую в честь форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Ее высота составляет 26 метров.
Это на 5 метров больше, чем предыдущий 21-метровый рекордный монумент, открытый в Индии в декабре 2025 и демонтированный в июне.
Автором проекта, который должен способствовать развитию туризма в регионе, стал художник Альдо Бероиса. Статуя изображает Месси в футболке сборной Аргентины и с трофеем чемпионата мира, стоящим у его ног.
Статуя сделана из бетона на стальном каркасе, ее вес – 70 тонн.
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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: As
Комментарии
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как будто их создатели специально троллят звёзд и пытаются изобразить их максимально несуразными
и ещё вот эта струя конфетти, которая бьёт откуда-то из района паха - что это, если не троллинг?
Месси: «🗿(смотрит с каменным лицом)»
Альдо Бероиса: «Ну как?»
Месси: «Карачюн тебе це.рителии!»
😁