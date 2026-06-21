Тренер Ирака Арнолд: я провел 8 месяцев в Багдаде, чтобы понять страну.

Главный тренер сборной Ирака австралиец Грэм Арнолд рассказал об особенностях работы в национальной команде.

– Что вы знали об Ираке до приезда туда?

– Я никогда раньше там не был. Мы играли против Ирака (Арнолд тогда возглавлял сборную Австралии – Спортс’‘) в Катаре, Австралии, Таиланде, но никогда в самом Ираке – из-за войны. Я провел около восьми месяцев в Багдаде, чтобы понять страну и ее особенности.

Игроки – не роботы. Они ложатся спать около трех часов ночи и встают в одиннадцать утра, поэтому мы не проводим утренние тренировки. Они молятся пять раз в день, поэтому мы не назначаем занятия на время молитвы.

Мне нужно было учиться у них, а не наоборот. И больше всего меня удивила их дисциплина, – сказал Арнолд.

В первом туре чемпионата мира Ирак проиграл Норвегии 1:4 и занимает последнее место в группе I.