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  4. Тренер Ирака Арнолд: «Игроки молятся пять раз в день – на это время занятия не назначаем. Они ложатся в 3 ночи и встают в 11 утра, поэтому не тренируемся утром»

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Тренер сборной Ирака Арнолд: «Игроки молятся пять раз в день – на это время занятия не назначаем. Они ложатся в 3 ночи и встают в 11 утра, поэтому не тренируемся утром»
Тренер Ирака Арнолд: я провел 8 месяцев в Багдаде, чтобы понять страну.

Главный тренер сборной Ирака австралиец Грэм Арнолд рассказал об особенностях работы в национальной команде.

– Что вы знали об Ираке до приезда туда?

– Я никогда раньше там не был. Мы играли против Ирака (Арнолд тогда возглавлял сборную Австралии – Спортс’‘) в Катаре, Австралии, Таиланде, но никогда в самом Ираке – из-за войны. Я провел около восьми месяцев в Багдаде, чтобы понять страну и ее особенности.

Игроки – не роботы. Они ложатся спать около трех часов ночи и встают в одиннадцать утра, поэтому мы не проводим утренние тренировки. Они молятся пять раз в день, поэтому мы не назначаем занятия на время молитвы.

Мне нужно было учиться у них, а не наоборот. И больше всего меня удивила их дисциплина, – сказал Арнолд.

В первом туре чемпионата мира Ирак проиграл Норвегии 1:4 и занимает последнее место в группе I.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: L’Equipe
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Ирака
logoГрэм Арнолд
logoСборная Ирака по футболу
религия

Комментарии

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Хреново быть религиознутым...
ОтветЧигорин
Хреново быть религиознутым...
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Ответruslan_khaibulov
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Расслабься уже, в каждой ветке одной новости от тебя одни умности и разумности. Раз религиозен, то будь терпимее)
– Все мы здесь не в своём уме – и ты, и я .
– Откуда вы знаете, что я не в своём уме? – спросила Алиса.
– Конечно, не в своём, – ответил Кот. – Иначе как бы ты здесь оказалась?
Почему не 50 раз в день?
ОтветДмитрий
Почему не 50 раз в день?
Ты можешь попробовать 50 раз в день материться, это вам заменяет молитву
ОтветДмитрий
Почему не 50 раз в день?
Какое твое дело? Лучше пять раз молиться чем 5 раз пить :~)
Вот и посмотрим как аллах поможет им
ОтветЗа Валенсию с 1999
Вот и посмотрим как аллах поможет им
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Ответruslan_khaibulov
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Вообще Пох )
21 век на дворе
Ответtony
21 век на дворе
Комментарий удален модератором
Ответruslan_khaibulov
Комментарий удален модератором
Русланчик, расслабся и получай удовольствие — купи огнетушитель.
Почему они ложатся в 3 часа ночи? Потому, что не роботы?
ОтветАндоррский почтальон
Почему они ложатся в 3 часа ночи? Потому, что не роботы?
Время намазов связано с восходом солнца, за 1,5 -2 часа до восхода солнца, прямо сейчас в Москве врес утреннего намаза в 1:49 , вот прочитали и спать легли. Ночи летом короткие, заход солнца это намаз, арслеьшахода солнца через 1,5-2 часа ночной намаз а там и утренний уже через пару часов. Так Каа футболисты то компенсируют недосып ночной утренним сном. Остальные люди ариходя с работы спать ложатся на пару часов. Так как темнеет поздно а светает рано и вечерний ночной и утренний намаз проходят в течение примерно 6 часов. В Москве заход солнца в 21:18..ночь в 23:18 утренний в 1:49. На все про все 5 часов, даже меньше 4,5 часа вроде бы. И в США также.
Ну хорошо хоть в 11 утра встают, а не до 15 часов спят, тут реально молодцы!
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