Главный тренер сборной Ирака австралиец Грэм Арнолд рассказал об особенностях работы в национальной команде.
– Что вы знали об Ираке до приезда туда?
– Я никогда раньше там не был. Мы играли против Ирака (Арнолд тогда возглавлял сборную Австралии – Спортс’‘) в Катаре, Австралии, Таиланде, но никогда в самом Ираке – из-за войны. Я провел около восьми месяцев в Багдаде, чтобы понять страну и ее особенности.
Игроки – не роботы. Они ложатся спать около трех часов ночи и встают в одиннадцать утра, поэтому мы не проводим утренние тренировки. Они молятся пять раз в день, поэтому мы не назначаем занятия на время молитвы.
Мне нужно было учиться у них, а не наоборот. И больше всего меня удивила их дисциплина, – сказал Арнолд.
В первом туре чемпионата мира Ирак проиграл Норвегии 1:4 и занимает последнее место в группе I.
– Откуда вы знаете, что я не в своём уме? – спросила Алиса.
– Конечно, не в своём, – ответил Кот. – Иначе как бы ты здесь оказалась?