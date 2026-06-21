Луис Энрике может уйти из «Зенита» в Италию.

«Наполи» проявляет интерес к вингеру «Зенита » Луису Энрике.

По данным SportMediaset, итальянский клуб ищет варианты усиления флангов атаки и уже сделал запрос по 24-летнему бразильцу.

«Зенит» хочет получить за футболиста 40 млн евро. Такая сумма нужна клубу, чтобы избежать убытка: ранее клуб заплатил за бразильца 35 млн евро.

В «Наполи » считают цену завышенной, но хотят начать переговоры и попытаться снизить сумму трансфера.

Сейчас Луис Энрике находится в расположении сборной Бразилии на ЧМ-2026, где команда выступает под руководством Карло Анчелотти.