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  4. «Наполи» интересуется Луисом Энрике. «Зенит» хочет 40 млн евро

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«Наполи» интересуется Луисом Энрике. «Зенит» хочет 40 млн евро, итальянцы считают цену завышенной (SportMediaset)
Луис Энрике может уйти из «Зенита» в Италию.

«Наполи» проявляет интерес к вингеру «Зенита» Луису Энрике.

По данным SportMediaset, итальянский клуб ищет варианты усиления флангов атаки и уже сделал запрос по 24-летнему бразильцу.

«Зенит» хочет получить за футболиста 40 млн евро. Такая сумма нужна клубу, чтобы избежать убытка: ранее клуб заплатил за бразильца 35 млн евро.

В «Наполи» считают цену завышенной, но хотят начать переговоры и попытаться снизить сумму трансфера.

Сейчас Луис Энрике находится в расположении сборной Бразилии на ЧМ-2026, где команда выступает под руководством Карло Анчелотти.

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Опубликовано: Sports
Источник: SportMediaset
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будет играть флангового защитника у Массимилиано Аллегри
Игрок сборной так то, но для Наполи Энрике слабоват.
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