«Наполи» интересуется Луисом Энрике. «Зенит» хочет 40 млн евро, итальянцы считают цену завышенной (SportMediaset)
Луис Энрике может уйти из «Зенита» в Италию.
«Наполи» проявляет интерес к вингеру «Зенита» Луису Энрике.
По данным SportMediaset, итальянский клуб ищет варианты усиления флангов атаки и уже сделал запрос по 24-летнему бразильцу.
«Зенит» хочет получить за футболиста 40 млн евро. Такая сумма нужна клубу, чтобы избежать убытка: ранее клуб заплатил за бразильца 35 млн евро.
В «Наполи» считают цену завышенной, но хотят начать переговоры и попытаться снизить сумму трансфера.
Сейчас Луис Энрике находится в расположении сборной Бразилии на ЧМ-2026, где команда выступает под руководством Карло Анчелотти.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура39257 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: SportMediaset
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