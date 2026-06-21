В «Динамо» подтвердили отказ «Зениту» по Тюкавину: «Мы не торговались. Костя – главная звезда клуба. Не заинтересованы в его игре в другом российском клубе – он тоже»

В «Динамо» подтвердили отказ «Зениту» по Тюкавину: мы не торговались.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об отказе «Зениту», который хотел подписать Константина Тюкавина .

– Каким было предложение «Зенита» по Тюкавину?

– В предложении было написано, что документ носит конфиденциальный характер. Это их предложение, спросите у них. Нам в целом было не так важно, какие там суммы и сроки платежа. Мы не заинтересованы в том, чтобы Костя играл в другом российском клубе. И, насколько видим по его отношению, он тоже. Он главная звезда клуба, воспитанник. Все для него сделано. На что это можно обменять?

– Вы ответили «Зениту»?

– Да, ответили. И мы не торговались.

– Костя сам говорит о том, что предложение будет рассматривать, если клуб вдруг решит его продать. Для клуба это вопрос цены?

– Точно не вопрос цены в настоящий момент. У Кости контракт с клубом, контракт длительный. Он стал профессиональным футболистом в «Динамо », стал в нашем клубе лучшим футболистом чемпионата. Перенес в клубе тяжелую травму и в этот момент продлил контракт. Вопрос о переходе сейчас неактуален, – сказал Пивоваров.

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