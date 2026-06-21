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  4. В «Динамо» подтвердили отказ «Зениту» по Тюкавину: «Мы не торговались. Костя – главная звезда клуба. Не заинтересованы в его игре в другом российском клубе – он тоже»

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В «Динамо» подтвердили отказ «Зениту» по Тюкавину: «Мы не торговались. Костя – главная звезда клуба. Не заинтересованы в его игре в другом российском клубе – он тоже»
В «Динамо» подтвердили отказ «Зениту» по Тюкавину: мы не торговались.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об отказе «Зениту», который хотел подписать Константина Тюкавина.

– Каким было предложение «Зенита» по Тюкавину?

– В предложении было написано, что документ носит конфиденциальный характер. Это их предложение, спросите у них. Нам в целом было не так важно, какие там суммы и сроки платежа. Мы не заинтересованы в том, чтобы Костя играл в другом российском клубе. И, насколько видим по его отношению, он тоже. Он главная звезда клуба, воспитанник. Все для него сделано. На что это можно обменять?

– Вы ответили «Зениту»?

– Да, ответили. И мы не торговались.

– Костя сам говорит о том, что предложение будет рассматривать, если клуб вдруг решит его продать. Для клуба это вопрос цены?

– Точно не вопрос цены в настоящий момент. У Кости контракт с клубом, контракт длительный. Он стал профессиональным футболистом в «Динамо», стал в нашем клубе лучшим футболистом чемпионата. Перенес в клубе тяжелую травму и в этот момент продлил контракт. Вопрос о переходе сейчас неактуален, – сказал Пивоваров.

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
logoвозможные трансферы

Комментарии

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Зенит, так надеялся, что Тюка и Динамо не устоят. Миллер плачет, Аршавин плачет: такой облом(с).
Тюкавину бы в Европу.
Невозможно прогрессировать без борьбы за титул или повышения уровня Лиги.
Ему нужно играть с большим сопротивлением обороны, с большей плотностью.
ОтветGoldstream
Тюкавину бы в Европу. Невозможно прогрессировать без борьбы за титул или повышения уровня Лиги. Ему нужно играть с большим сопротивлением обороны, с большей плотностью.
А почему все так уверены, что он вывезет?) По меркам РПЛ он неплох, но ничего прям выдающегося я в нем не вижу. Просто неплохой нап.
ОтветGoldstream
Тюкавину бы в Европу. Невозможно прогрессировать без борьбы за титул или повышения уровня Лиги. Ему нужно играть с большим сопротивлением обороны, с большей плотностью.
А может быть ему хотя бы разок сначала лучшим бомбардиром РПЛ стать? А то так пишите как будто он каждый год по 20-30 голов забивает и лучше него нет игроков в РПЛ
Ну надо уходить в Европу. Динамо абсолютный середняк, клуб не про трофеи
Ответa.k.a. DRAGON0928
Ну надо уходить в Европу. Динамо абсолютный середняк, клуб не про трофеи
Ну какая Европа ? Никто в Европе не купит его за 15-20 млн, а динамо вряд ли продлит дешевле.а контракт до 30 года... Уже будет 26-27 лет . так что можно забыть уже о Европе
ОтветКирилл Демченко
Ну какая Европа ? Никто в Европе не купит его за 15-20 млн, а динамо вряд ли продлит дешевле.а контракт до 30 года... Уже будет 26-27 лет . так что можно забыть уже о Европе
Ну попал в клетку, если ему нравится, то ок
Мало "насыпали" просто
Ответdaft
Мало "насыпали" просто
упёрлись просто... видимо до сих пор обида за Данни
Ответwestport70
упёрлись просто... видимо до сих пор обида за Данни
Данни был чертовски хорош, и стоил этой тридцатки
Костя настолько ценен Динамо, что сейчас вместо сборов играет в волейбол. Российский Вендел, если не брать в расчет чемпионства.
это всё хорошо... но у Зенита серьёзная проблема с нападающими... остаться опять с одним нападающим таранного типа уровня Соболева, ну никак нельзя... в этом смысле, отличная свободная позиция в Зените, а всякие Тюкавины тупят... но Зениту надо как-то этот вопрос решать... как я понимаю, вариантов с россиянином уже не остаётся, значит нужен легионер
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