«Ливерпуль» сделает улучшенное предложение по Яну Диоманде. Предыдущее в размере 100 млн евро было отклонено «Лейпцигом»
«Ливерпуль» сделает улучшенное предложение по Диоманде.
«Ливерпуль» намерен подписать вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. По информации Фабрицио Романо, мерсисайдцы сделают новое предложение по игроку сборной Кот-д’Ивуара после того, как предыдущее в размере 100 млн евро было отклонено.
Немецкий клуб хочет сохранить игрока на следующий сезон, несмотря на интерес со стороны грандов. Сам футболист хочет уйти.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги Диоманде провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробная статистика Яна доступна по ссылке.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура38724 голоса
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так что Ливерпуль заплатит столько, сколько Лейпциг захочет.. Реквизиты у портовника остались, после трансферов Кейты, Конате и Собослаи.. И тянуть времени особо нет.. Может после следующих 2-3 матчей на ЧМ цена на него станет ещё больше..