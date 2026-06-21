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  4. «Ливерпуль» сделает улучшенное предложение по Яну Диоманде. Предыдущее в размере 100 млн евро было отклонено «Лейпцигом»

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«Ливерпуль» сделает улучшенное предложение по Яну Диоманде. Предыдущее в размере 100 млн евро было отклонено «Лейпцигом»
«Ливерпуль» сделает улучшенное предложение по Диоманде.

«Ливерпуль» намерен подписать вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. По информации Фабрицио Романо, мерсисайдцы сделают новое предложение по игроку сборной Кот-д’Ивуара после того, как предыдущее в размере 100 млн евро было отклонено.

Немецкий клуб хочет сохранить игрока на следующий сезон, несмотря на интерес со стороны грандов. Сам футболист хочет уйти.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Диоманде провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробная статистика Яна доступна по ссылке.

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoбундеслига Германия
logoЯн Диоманде
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoРБ Лейпциг
logoвозможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Фабрицио Романо

Комментарии

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Ливерпулю подуспокоиться бы, второе летнее окно подряд огромные трансферы делают, ещё игроки из первого толком не заиграли
ОтветAntonn
Ливерпулю подуспокоиться бы, второе летнее окно подряд огромные трансферы делают, ещё игроки из первого толком не заиграли
А кто играть то будет у них, много игроков ушло, много тяжело травмированных, но за него столько платить перебор.
как же ливерпуль бездумно тратит деньги, даже реал псж сити бавария таких расходов себе не позволяет
ОтветПлохой Футбол
как же ливерпуль бездумно тратит деньги, даже реал псж сити бавария таких расходов себе не позволяет
Бавария по-моему деньги бездумно в принципе никогда не тратит.
он вчера конечно на эти 100 млн играл, ага
ОтветCarasa
он вчера конечно на эти 100 млн играл, ага
Можно подумать Виртц играл..
Ответdr. cage
Можно подумать Виртц играл..
аксиома эскобара
Глянул на него вчера против Германии. Редкостное днище. Заплатить за это туловище 100+ миллионов - это надо быть просто лютым немамонтом.
Лейпциг понять можно, Ливерпуль покупками прошлого лета сам задал новую планку в стоимости игроков.. Ну и плюс им нужно заменять Салаха.. А выбора особо нет..

Так что Ливерпуль заплатит столько, сколько Лейпциг захочет.. Реквизиты у портовника остались, после трансферов Кейты, Конате и Собослаи.. И тянуть времени особо нет.. Может после следующих 2-3 матчей на ЧМ цена на него станет ещё больше..
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