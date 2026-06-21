«Ливерпуль» сделает улучшенное предложение по Яну Диоманде. Предыдущее в размере 100 млн евро было отклонено «Лейпцигом»

«Ливерпуль» сделает улучшенное предложение по Диоманде.

«Ливерпуль » намерен подписать вингера «РБ Лейпциг » Яна Диоманде . По информации Фабрицио Романо , мерсисайдцы сделают новое предложение по игроку сборной Кот-д ’Ивуара после того, как предыдущее в размере 100 млн евро было отклонено.

Немецкий клуб хочет сохранить игрока на следующий сезон, несмотря на интерес со стороны грандов. Сам футболист хочет уйти.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Диоманде провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробная статистика Яна доступна по ссылке .