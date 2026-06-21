Холанд перепутал Мэрилин Монро с Сидни Суини в шоу двойников
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал героем шоу блогера KSI.
Перед ними выступали двойники знаменитостей и предлагали оценить их сходство с оригиналом.
Одним из участников стала девушка, представшая перед Холандом и KSI в образе Мэрилин Монро.
Блогер смог понять, кто перед ним, однако нападающий «Ман Сити» решил, что это совсем другая звезда.
«Сначала я подумал, что это Сидни Суини», – признался норвежец, чем сильно рассмешил KSI.
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Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал KSI
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