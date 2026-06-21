Холанд перепутал Мэрилин Монро с Сидни Суини в шоу двойников

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал героем шоу блогера KSI.

Перед ними выступали двойники знаменитостей и предлагали оценить их сходство с оригиналом.

Одним из участников стала девушка, представшая перед Холандом и KSI в образе Мэрилин Монро.

Блогер смог понять, кто перед ним, однако нападающий «Ман Сити » решил, что это совсем другая звезда.

«Сначала я подумал, что это Сидни Суини», – признался норвежец, чем сильно рассмешил KSI.