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  4. Холанд перепутал Мэрилин Монро с Сидни Суини в шоу двойников

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Холанд перепутал Мэрилин Монро с Сидни Суини в шоу двойников

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал героем шоу блогера KSI.

Перед ними выступали двойники знаменитостей и предлагали оценить их сходство с оригиналом.

Одним из участников стала девушка, представшая перед Холандом и KSI в образе Мэрилин Монро.

Блогер смог понять, кто перед ним, однако нападающий «Ман Сити» решил, что это совсем другая звезда.

«Сначала я подумал, что это Сидни Суини», – признался норвежец, чем сильно рассмешил KSI.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал KSI
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
видео
кино
logoСборная Норвегии по футболу
ахахаха

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