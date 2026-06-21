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  4. Тренер Кот-д’Ивуара Фаэ упрекнул Германию в несоблюдении фэйр-плей, когда Синго травмировался: «Меня это расстроило. От такой великой нации ожидаешь соблюдения принципов»

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Тренер Кот-д’Ивуара Фаэ упрекнул Германию в несоблюдении фэйр-плей, когда Синго травмировался: «Меня это расстроило. От такой великой нации ожидаешь соблюдения принципов»
Тренер Кот-д’Ивуар: от Германии ожидаешь соблюдение фэйр-плей.

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ после матча против сборной Германии на чемпионате мира (1:2) раскритиковал соперника за несоблюдение фэйр-плей.

Обвинения спровоцировал эпизод на 80-й минуте, когда нападающий сборной Германии Кай Хавертц вступил в единоборство с защитником Вилфридом Синго. Синго получил повреждение, схватился за бедро и выбил мяч за пределы поля, после чего упал на газон. Возглавляющий Германию Юлиан Нагельсманн разозлился из-за того, что этот инцидент повлек за собой паузу.

Скриншоты: кадры трансляции

В это время защитник Германии Натаниэль Браун вступил в перепалку с Фаэ.

«Мы должны равняться на такие сборные, как Германия. Тем не менее, меня расстроило отсутствие фэйр-плей с их стороны.

Их молодого защитника [Брауна] я попросил оставаться скромным. Он провел хороший матч и является частью сильной сборной, но я не думаю, что это или его стремление победить при счете 1:1 значит, что он может говорить о нас плохо.

От такой великой нации ожидаешь соблюдения принципов честной игры, особенно когда Синго выбил мяч за пределы поля из-за травмы. Мы бы хотели, чтобы мяч вернули нам», – высказался Фаэ.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Bayern & Germany
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Комментарии

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Африканцы весь матч валились как деревья от каждого контакта, Синго же после травмы, находятся за бровкой выбил мяч, а потом вернулся на поле и уже потом растянулся, конечно, у каждого бомбанет, хотя Нагель там наговорил на ЖК это точно
Комментарий удален пользователем
Ответuppercut-67
Комментарий удален пользователем
Тут речь идёт от травме футболиста. Фэйер плей существует как раз для таких моментов, а не для каждого жёсткого стыка
ОтветЛех валенсА
Тут речь идёт от травме футболиста. Фэйер плей существует как раз для таких моментов, а не для каждого жёсткого стыка
Синго схватился за бедро за пределами поля и намеренно вернулся в поле и лег. Претензии немцев были именно в этом. Иначе не было бы остановки. Фаэ пусть за своими игроками посмотрит
Когда этот борец за фэйр плэй в стиле мерзкого винисиуса выбросил мяч когда киммих собирался выбрасывать мяч, то вопросов по фэйр плэй не возникало.
Ответfatei4
Когда этот борец за фэйр плэй в стиле мерзкого винисиуса выбросил мяч когда киммих собирался выбрасывать мяч, то вопросов по фэйр плэй не возникало.
они или тупые или лицемерные
нагельсман вообще всю игру вел себя как быдлан, хотя поводов к его истерикам практически не было - коты явно не тянули время и играли не жестче германии.
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