Тренер Кот-д’Ивуара Фаэ упрекнул Германию в несоблюдении фэйр-плей, когда Синго травмировался: «Меня это расстроило. От такой великой нации ожидаешь соблюдения принципов»

Тренер Кот-д’Ивуар: от Германии ожидаешь соблюдение фэйр-плей.

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ после матча против сборной Германии на чемпионате мира (1:2) раскритиковал соперника за несоблюдение фэйр-плей.

Обвинения спровоцировал эпизод на 80-й минуте, когда нападающий сборной Германии Кай Хавертц вступил в единоборство с защитником Вилфридом Синго . Синго получил повреждение, схватился за бедро и выбил мяч за пределы поля, после чего упал на газон. Возглавляющий Германию Юлиан Нагельсманн разозлился из-за того, что этот инцидент повлек за собой паузу.

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В это время защитник Германии Натаниэль Браун вступил в перепалку с Фаэ.

«Мы должны равняться на такие сборные, как Германия. Тем не менее, меня расстроило отсутствие фэйр-плей с их стороны.

Их молодого защитника [Брауна] я попросил оставаться скромным. Он провел хороший матч и является частью сильной сборной, но я не думаю, что это или его стремление победить при счете 1:1 значит, что он может говорить о нас плохо.

От такой великой нации ожидаешь соблюдения принципов честной игры, особенно когда Синго выбил мяч за пределы поля из-за травмы. Мы бы хотели, чтобы мяч вернули нам», – высказался Фаэ.