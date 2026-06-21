Клозе про 7:1 с Бразилией: «При 3:0 мы сказали друг другу, что нужно продолжать играть серьезно, после 5:0 тоже не было эйфории. Бразильцы после каждого гола говорили: «Что опять произошло?»

Клозе вспомнил 7:1 с Бразилией: для них это был шок.

Бывший нападающий сборной Германии и рекордсмен по голам на чемпионатах мира Мирослав Клозе вспомнил матч с Бразилией (7:1) в полуфинале победного чемпионата мира в 2014 году. Форвард в той игре отметился забитым мячом.

– Часто ли вы вспоминаете тот самый полуфинал?

– Об этом будут говорить всегда. Не каждый день забиваешь четыре гола за шесть минут!

– Что осталось в памяти от той голевой лавины – четырех мячей между 23-й и 29-й минутами?

– Для бразильцев это был шок. После каждого гола они говорили себе: «Что опять произошло? Что пошло не так?» А мы снова отбирали мяч и опять забивали.

У них не было времени перевести дух. Все произошло настолько быстро, что только потом мы узнали, что забили четыре гола за шесть минут. Мне казалось, что прошло гораздо, гораздо больше времени.

– Вы сразу почувствовали, что ваша команда контролирует матч?

– Да. Мы двигались именно так, как нужно: прессинговали впереди, в центре поля, отрабатывали в обороне, не давали сопернику пространства. Когда наша команда способна так работать без мяча, когда каждый готов бежать ради другого, это фантастическая команда, способная обыграть кого угодно.

Для меня именно таким и является современный футбол – не эгоистичным, а основанным на командной работе. В таких условиях я знал, что голы – лишь вопрос времени.

– И первый гол пришел после углового.

– Мы очень хорошо работали над стандартами. И на штрафных, и на угловых у нас было множество различных комбинаций, мы были непредсказуемы.

– Между игроками не было разговора о том, чтобы в какой-то момент сбавить обороты?

– Помню, что при счете 3:0 мы сказали друг другу, что нужно продолжать играть серьезно. Это очень важно. Никто не начинает пробрасывать между ног, перекатывать мяч ради развлечения или насмехаться над соперником.

Когда тебе кажется, что все получается само собой, ты начинаешь делать вещи, на которые в другой ситуации никогда бы не решился. Наша команда не такая. В перерыве, когда счет был 5:0, никакой эйфории тоже не было. Мы ожидали, что во втором тайме бразильцы прибавят, потому что не могли продолжать играть так перед своими болельщиками.

Но мы также знали, что способны снова доставить им проблемы каждый раз, когда будем получать мяч, – сказал Клозе, возглавляющий «Нюрнберг ».

Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, повторив рекорд Клозе