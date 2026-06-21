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  4. Клозе про 7:1 с Бразилией: «При 3:0 мы сказали друг другу, что нужно продолжать играть серьезно, после 5:0 тоже не было эйфории. Бразильцы после каждого гола говорили: «Что опять произошло?»

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Клозе про 7:1 с Бразилией: «При 3:0 мы сказали друг другу, что нужно продолжать играть серьезно, после 5:0 тоже не было эйфории. Бразильцы после каждого гола говорили: «Что опять произошло?»
Клозе вспомнил 7:1 с Бразилией: для них это был шок.

Бывший нападающий сборной Германии и рекордсмен по голам на чемпионатах мира Мирослав Клозе вспомнил матч с Бразилией (7:1) в полуфинале победного чемпионата мира в 2014 году. Форвард в той игре отметился забитым мячом.

– Часто ли вы вспоминаете тот самый полуфинал?

– Об этом будут говорить всегда. Не каждый день забиваешь четыре гола за шесть минут!

– Что осталось в памяти от той голевой лавины – четырех мячей между 23-й и 29-й минутами?

– Для бразильцев это был шок. После каждого гола они говорили себе: «Что опять произошло? Что пошло не так?» А мы снова отбирали мяч и опять забивали.

У них не было времени перевести дух. Все произошло настолько быстро, что только потом мы узнали, что забили четыре гола за шесть минут. Мне казалось, что прошло гораздо, гораздо больше времени.

– Вы сразу почувствовали, что ваша команда контролирует матч?

– Да. Мы двигались именно так, как нужно: прессинговали впереди, в центре поля, отрабатывали в обороне, не давали сопернику пространства. Когда наша команда способна так работать без мяча, когда каждый готов бежать ради другого, это фантастическая команда, способная обыграть кого угодно.

Для меня именно таким и является современный футбол – не эгоистичным, а основанным на командной работе. В таких условиях я знал, что голы – лишь вопрос времени.

– И первый гол пришел после углового.

– Мы очень хорошо работали над стандартами. И на штрафных, и на угловых у нас было множество различных комбинаций, мы были непредсказуемы.

– Между игроками не было разговора о том, чтобы в какой-то момент сбавить обороты?

– Помню, что при счете 3:0 мы сказали друг другу, что нужно продолжать играть серьезно. Это очень важно. Никто не начинает пробрасывать между ног, перекатывать мяч ради развлечения или насмехаться над соперником.

Когда тебе кажется, что все получается само собой, ты начинаешь делать вещи, на которые в другой ситуации никогда бы не решился. Наша команда не такая. В перерыве, когда счет был 5:0, никакой эйфории тоже не было. Мы ожидали, что во втором тайме бразильцы прибавят, потому что не могли продолжать играть так перед своими болельщиками.

Но мы также знали, что способны снова доставить им проблемы каждый раз, когда будем получать мяч, – сказал Клозе, возглавляющий «Нюрнберг».

Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, повторив рекорд Клозе

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: L’Equipe
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Комментарии

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В той сборной Бразилии было одно светлое пятно - Неймар. Все остальные должны были завершить карьеру в сборной после позора. 1-10 за два матча…
ОтветИгорь Мельников
В той сборной Бразилии было одно светлое пятно - Неймар. Все остальные должны были завершить карьеру в сборной после позора. 1-10 за два матча…
и он как раз пропустил тот матч из-за травмы...
ОтветИгорь Мельников
В той сборной Бразилии было одно светлое пятно - Неймар. Все остальные должны были завершить карьеру в сборной после позора. 1-10 за два матча…
С чего это условный Марсело должен был завершать карьеру ? У него ещё после этого два праймовых сезона было
Из-за травмы Нея все были сломлены. Вероятно немцы и прошли бы в любом случае, но разгрома бы не было.
ОтветPlus Vibe
Из-за травмы Нея все были сломлены. Вероятно немцы и прошли бы в любом случае, но разгрома бы не было.
Так там помимо Неймара ещё и Тьяго Силва получил дисквалификацию. Плюс Сколари решил выпустить Майкона на правый фланг, может думал придать мощности защите. Получилось вместо Алвес-Луиз-Силва-Марсело, новая линия обороны Майкон-Луиз-Данте-Марсело и они все поплыли:))
ОтветPlus Vibe
Из-за травмы Нея все были сломлены. Вероятно немцы и прошли бы в любом случае, но разгрома бы не было.
Отец всегда говорит что в финале Аргентина проиграл из-за отсутствии Ди Марии. Раньше не особо обращал внимание но в прошлом ЧМ понял что он правильно говорил. Старик Ди Мария вышел после травмы забил гол и заработал пенку. В 2014 году немцам в каком-то степени повезло что в полуфинале не играл Наймар, а в финал Ди Мария
Я смотрел тот матч. Никогда не забуду лицо Марсело.
Бразильцы не думали что с ними такое может произойти, а немцы не верили что такое могут.
Ну и конечно дубль Тони Крооса за 70 сек
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Я смотрел тот матч. Никогда не забуду лицо Марсело. Бразильцы не думали что с ними такое может произойти, а немцы не верили что такое могут. Ну и конечно дубль Тони Крооса за 70 сек
у меня было лицо марсело когда я в больничьке утром открыл лайвскор и увидел 7-1
Потому что есть немцы которые всегда играют до конца. А есть Бразилы, которые могу спокойно не играть если нет настроения (второй тайм против Гаити тому подтверждение 0-0)
Думаю, это ещё часть культуры. Немцы педантично разделяют работу и отдых (до них не достучаться после шести вечера или в выходные). Но когда работают то работают. А игру бразильцев часто называют самой, это игра от души. Поэтому иногда это воплощение Роналдиньо в рассвете сил, перенесенное на всю сборную, а иногда 1:7.
Жирков: «Вот Клозе тоже знает по-бразильски!»
Мирослав приди порядок наведи. Без тебя что то не получается. Не стало той немецкой машины, теперь какая-то африканская сборка и она не катит
Да, в том матче влетело всё что можно. Не сказать , что Бразилия была плоха, просто немцы были великолепны.
Почему все тут пишут про Неймара , когда главная проблема была в обороне и отсутствии Силвы
Смотрю ЧМ с 1982 года и самый незабываемый матч - это полуфинал Франция-Германия, его даже в каком-то рейтинге признали лучшим в истории.
Плакал даже потом детскими слезами - так было обидно, выигранный матч проиграть по пенальти!
Уж очень тогда болел за сборную мушкетеров, но вышел Румменигге и все изменил за 10 минут.
Платини-Жирес-Фернандес-Тигана были просто супер!
Но, нужно все же немцев отметить!
Как там сказано - "в футбол играют 11 игроков, а побеждают немцы")
Этот матч с Бразилией тоже выдающийся - Бразилию как детей вынесли!
ОтветОтец Мельдоний
Смотрю ЧМ с 1982 года и самый незабываемый матч - это полуфинал Франция-Германия, его даже в каком-то рейтинге признали лучшим в истории. Плакал даже потом детскими слезами - так было обидно, выигранный матч проиграть по пенальти! Уж очень тогда болел за сборную мушкетеров, но вышел Румменигге и все изменил за 10 минут. Платини-Жирес-Фернандес-Тигана были просто супер! Но, нужно все же немцев отметить! Как там сказано - "в футбол играют 11 игроков, а побеждают немцы") Этот матч с Бразилией тоже выдающийся - Бразилию как детей вынесли!
я с вами согласен: полуфинал Франция-Германия - самый-самый :) матч ЧМ. (я начал смотреть еще в 1966)
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