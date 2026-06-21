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  4. Ямаль – журналистам: «Для вас Испания – ужасная, вы спешите с выводами. Мы только провели первый тур»

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Ямаль – журналистам: «Для вас Испания – ужасная, вы спешите с выводами. Аргентина и Франция победили, и вы уже думаете, что они дойдут до финала. Мы только провели 1-й тур»
Ямаль – журналистам: для вас Испания – ужасная, вы спешите с выводами.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил журналистам, критиковавшим команду после старта чемпионата мира-2026.

Испания сыграла вничью с Кабо-Верде в 1-м туре группового этапа. После этого в испанской прессе и среди болельщиков начались обсуждения уровня команды Луиса де ла Фуэнте.

«Я сделал один вывод: вы, журналисты, очень спешите быстро закончить свою работу. Мы только провели первый тур, Испания и Португалия набрали по одному очку, Аргентина и Франция победили, и вы уже думаете, что они обе дойдут до финала. А мы только в первом туре чемпионата мира.

Я не понимаю этого. Вместо того чтобы наслаждаться матчами, вы хотите очень быстро сделать вывод. Для вас Испания ужасная. Для тех, кто разбирается, – нет.

До 19 июля вы не узнаете, кто выиграет, а вы хотите знать это уже сегодня», – сказал Ямаль.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура37636 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Ну...
Не ужасная, конечно же....
Она очень медленная.
Но все равно успех может быть.
Пусть все думают , что сборная Испании плоха , так им самим будет лучше .
Пока реальность не совпадает с ожиданиями. Напоминало матч с Марокко в Катаре.
Сегодня посмотрим на второй тур.
Наконец-то достойный соперник сегодня..

Саудиты слишком глупы, чтобы сидеть наглухо в обороне.. Ямаль с Фераном закинут по два гола и можно снова про Золотой Мяч заикаться.
Ответdr. cage
Наконец-то достойный соперник сегодня.. Саудиты слишком глупы, чтобы сидеть наглухо в обороне.. Ямаль с Фераном закинут по два гола и можно снова про Золотой Мяч заикаться.
Думаешь Феррану ЗМ в этом году всё-таки дадут?:)
Ответrigobersong
Думаешь Феррану ЗМ в этом году всё-таки дадут?:)
Если продолжит руинить моменты, то дадут.. Но не ЗМ.. Потом догонят и ещё раз дадут))
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