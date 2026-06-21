Ямаль – журналистам: для вас Испания – ужасная, вы спешите с выводами.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил журналистам, критиковавшим команду после старта чемпионата мира-2026.

Испания сыграла вничью с Кабо-Верде в 1-м туре группового этапа. После этого в испанской прессе и среди болельщиков начались обсуждения уровня команды Луиса де ла Фуэнте.

«Я сделал один вывод: вы, журналисты, очень спешите быстро закончить свою работу. Мы только провели первый тур, Испания и Португалия набрали по одному очку, Аргентина и Франция победили, и вы уже думаете, что они обе дойдут до финала. А мы только в первом туре чемпионата мира.

Я не понимаю этого. Вместо того чтобы наслаждаться матчами, вы хотите очень быстро сделать вывод. Для вас Испания ужасная. Для тех, кто разбирается, – нет.

До 19 июля вы не узнаете, кто выиграет, а вы хотите знать это уже сегодня», – сказал Ямаль.