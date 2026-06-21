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  4. Сборная Узбекистана пригласила на тренировку юного болельщика, заплакавшего из-за поражения от Колумбии. Ему подарили форму с автографами игроков

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Сборная Узбекистана пригласила на тренировку юного болельщика, заплакавшего из-за поражения от Колумбии. Ему подарили форму с автографами игроков
Сборная Узбекистана пригласила на тренировку юного болельщика.

Сборная Узбекистана пригласила юного болельщика на тренировку команды.

После игры ЧМ-2026 с Колумбией (1:3) в социальных сетях завирусился ролик, в котором мальчик не может сдержать слез из-за поражения команды Фабио Каннаваро.

При этом окружавшие его колумбийцы начали скандировать «Узбекистан, Узбекистан!», чтобы поддержать расстроенного ребенка.

Теперь мальчика специально пригласили в расположение сборной Узбекистана. Там он познакомился с футболистами, сделал совместные фотографии с командой и получил в подарок игровую футболку с автографами всех игроков.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура37597 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Хайруллы Хамидова
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