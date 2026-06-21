Сборная Узбекистана пригласила на тренировку юного болельщика, заплакавшего из-за поражения от Колумбии. Ему подарили форму с автографами игроков
Сборная Узбекистана пригласила на тренировку юного болельщика.
Сборная Узбекистана пригласила юного болельщика на тренировку команды.
После игры ЧМ-2026 с Колумбией (1:3) в социальных сетях завирусился ролик, в котором мальчик не может сдержать слез из-за поражения команды Фабио Каннаваро.
При этом окружавшие его колумбийцы начали скандировать «Узбекистан, Узбекистан!», чтобы поддержать расстроенного ребенка.
Теперь мальчика специально пригласили в расположение сборной Узбекистана. Там он познакомился с футболистами, сделал совместные фотографии с командой и получил в подарок игровую футболку с автографами всех игроков.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура37597 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Хайруллы Хамидова
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