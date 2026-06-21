Критиковавшая Доку журналистка L’Equipe: «Не хотела преуменьшать роль отцов. Понимаю, что мои слова могли шокировать, и сожалею». Жереми собирался пропустить матч ЧМ из-за родов жены

Раскритиковавшая Доку журналистка ответила на обвинения.

Журналистка L’Equipe Франс Пьеррон, раскритиковавшая вингера сборной Бельгии Жереми Доку за желание пропустить матч национальной команды на чемпионате мира из-за родов жены, ответила на обвинения в свой адрес.

«После многочисленных реакций на мои слова в программе L’Équipe de Choc о бельгийском футболисте Жереми Доку я хотела бы внести некоторые уточнения.

Там я высказывала личное мнение в рамках дискуссии с противоположными точками зрения. Эти слова отражают исключительно мое мнение и никоим образом не являются коллективной позицией.

Я понимаю, что они могли шокировать, задеть или обидеть некоторых из вас, и сожалею об этом.

У меня никогда не было намерения преуменьшать значение или роль отцов рядом по отношению к своим партнершам и детям», – сказала Пьеррон.

Сборная Бельгия в первом туре чемпионата мира сыграла вничью с Египтом (1:1). Доку провел на поле 86 минут и не отметился голевыми действиями.

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