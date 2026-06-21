Представитель Белого дома по вопросам ЧМ рассказал об ограничениях для Ирана.

В США объяснили ограничения для сборной Ирана на ЧМ-2026.

По данным Reuters, первоначальный план пока остается в силе, несмотря на намерение иранской стороны подать жалобу в ФИФА.

Иран недоволен ограничениями, по которым команда может прилетать в города проведения матчей только в течение 24 часов до игры. После каждого матча сборная должна сразу возвращаться на тренировочную базу в Тихуане, Мексика.

Главный тренер Ирана Амир Галенои ранее назвал свою команду «самой угнетенной на всем чемпионате мира».

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани заявил, что ситуация остается динамичной.

«Ситуация динамичная. Сейчас у нас есть план. Завтра днем после матча с Бельгией они совершат 27-минутный перелет обратно в Тихуану.

Мы посмотрим, как все пройдет во втором матче, а на следующий день будут обсуждения по поводу того, как все будет выглядеть для третьей игры в Сиэтле», – сказал Джулиани.

Он также защитил действующие меры и отметил, что перенос базы Ирана из Тусона в Тихуану сократил время перелетов команды.

«Переезд из Тусона в Тихуану, думаю, был хорош для всех сторон. Это, конечно, сокращает время их перелета в Лос-Анджелес. Их рейс на час короче, чем был бы из Тусона. И мы довольны тем, как все прошло в первом матче в Лос-Анджелесе.

Я бы просто отметил, что все игроки получили визы. Все тренеры получили визы. Некоторые официальные лица команды визы не получили, потому что мы увидели по ним негативную информацию. Это тот баланс, о котором мы говорим», – заявил Джулиани.

По его словам, цель США – защитить интересы страны и международных гостей турнира.

«Мы хотим убедиться, что проводим невероятный футбольный турнир, где людям рады и где они наслаждаются чемпионатом мира. Но при этом мы должны защищать не только американских граждан, но и всех международных гостей, которые приезжают сюда.

Могу сказать, что с начала года наше разведывательное сообщество утроило усилия в этом направлении. Мы обсуждаем это каждый час. Но сейчас нет никаких достоверных угроз», – сказал представитель Белого дома.

Иран сыграет с Бельгией в Лос-Анджелесе в воскресенье. Третий матч группового этапа команда проведет против Египта в Сиэтле в пятницу.