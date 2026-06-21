Бруну Алвеш о Роналду: «Многие говорят ерунду о футболе, не сделав в нем ничего значимого. Критикуют того, кто сделал больше. Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что»

Алвеш о Роналду: мы верим в тебя, критикуют те, кто не сделал ничего в футболе.

Экс-защитник сборной Португалии Бруну Алвеш отреагировал на критику в адрес Криштиану Роналду .

Португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026 . 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

Алвеш выложил в соцсети фотографию плаката с Роналду и сделал подпись: «Сосредоточься на том, что ты можешь контролировать 🙏🏻».

«Уважение, кумиры вечны! Многие говорят ерунду о футболе, не сделав ничего действительно значимого в этом виде спорта. Критикуют того, кто сделал больше!

Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что и что бы ни случилось», – написал экс-игрок «Порту », «Зенита» и других клубов.

Изображение: instagram.com/stories/brunoralves2oficiall