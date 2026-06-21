Бруну Алвеш о Роналду: «Многие говорят ерунду о футболе, не сделав в нем ничего значимого. Критикуют того, кто сделал больше. Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что»
Алвеш о Роналду: мы верим в тебя, критикуют те, кто не сделал ничего в футболе.
Экс-защитник сборной Португалии Бруну Алвеш отреагировал на критику в адрес Криштиану Роналду.
Португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.
Алвеш выложил в соцсети фотографию плаката с Роналду и сделал подпись: «Сосредоточься на том, что ты можешь контролировать 🙏🏻».
«Уважение, кумиры вечны! Многие говорят ерунду о футболе, не сделав ничего действительно значимого в этом виде спорта. Критикуют того, кто сделал больше!
Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что и что бы ни случилось», – написал экс-игрок «Порту», «Зенита» и других клубов.
Изображение: instagram.com/stories/brunoralves2oficiall
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Бруну Алвеша
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Шансов повесить какую-то медаль на шею у Криштиану больше, если выходить на замену. Засунуть своё эго поглубже и изображать мотиватора, наставника, генератора идей и т.п. Тренер не будет против, он и так главная жертва эгоизма Роналду.
*Без него удачно выиграли финал Евро. Пример не такой уж древний...
А что делает теперь ?)
Позорится на весь мир. Уйдет никем.
Они в 2030-м устроят такой фестиваль воззваний, похлеще чем бразилы с Неймаром..
- Возьмите Роналду на ЧМ!!!! - будет говорить Руй Кошта и Фигу
- Ласт Денс Легенде!!! - заявит Куарежма и Деку
- Роналду наше все!! - подпишет письмо Аморим и Барбоза..
Можно грузить хату, что под это Анчи тренером позовут..