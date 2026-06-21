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  4. Бруну Алвеш о Роналду: «Многие говорят ерунду о футболе, не сделав в нем ничего значимого. Критикуют того, кто сделал больше. Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что»

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Бруну Алвеш о Роналду: «Многие говорят ерунду о футболе, не сделав в нем ничего значимого. Критикуют того, кто сделал больше. Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что»
Алвеш о Роналду: мы верим в тебя, критикуют те, кто не сделал ничего в футболе.

Экс-защитник сборной Португалии Бруну Алвеш отреагировал на критику в адрес Криштиану Роналду.

Португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

Алвеш выложил в соцсети фотографию плаката с Роналду и сделал подпись: «Сосредоточься на том, что ты можешь контролировать 🙏🏻».

«Уважение, кумиры вечны! Многие говорят ерунду о футболе, не сделав ничего действительно значимого в этом виде спорта. Критикуют того, кто сделал больше!

Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что и что бы ни случилось», – написал экс-игрок «Порту», «Зенита» и других клубов.

Изображение: instagram.com/stories/brunoralves2oficiall

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Бруну Алвеша
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Комментарии

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Одну пластинку зарядили - прошлые заслуги. ЧМ идёт сейчас, и лучшие должны играть здесь и сейчас!
Шансов повесить какую-то медаль на шею у Криштиану больше, если выходить на замену. Засунуть своё эго поглубже и изображать мотиватора, наставника, генератора идей и т.п. Тренер не будет против, он и так главная жертва эгоизма Роналду.
*Без него удачно выиграли финал Евро. Пример не такой уж древний...
ОтветНик Гре
Одну пластинку зарядили - прошлые заслуги. ЧМ идёт сейчас, и лучшие должны играть здесь и сейчас! Шансов повесить какую-то медаль на шею у Криштиану больше, если выходить на замену. Засунуть своё эго поглубже и изображать мотиватора, наставника, генератора идей и т.п. Тренер не будет против, он и так главная жертва эгоизма Роналду. *Без него удачно выиграли финал Евро. Пример не такой уж древний...
Что бы победить эго надо его осознать, к сожалению Роналду это не осознает, он не видит себя со стороны и не понимает уроков, которые преподает ему жизнь. Он всю жизнь не радовался голам партнеров, но в финале чемпионата европы все сложилось так, что он был вынужден радоваться голу Эдера больше чем своим, но он этого не понял и не сделал выводов.
вообще то нам тут с диванов всё видно. Мы многое повидали на своём веку, даже заочно стали футбольными людьми, многие и чеканить умеют. Да и вообще, в футболе все давно придумано, это не наука. Так что к юзерам спортса надо прислушиваться
Трешечку привези лучше
Бруну Алвеш.. Передаст!
Сначала добейся!
Сделал! Именно, что сделал(;
А что делает теперь ?)
Позорится на весь мир. Уйдет никем.
Хватит оправдывать его прошлыми заслугами.. Не заслуги на поле играют.. Это Роналду доказал ещё Тен Хаг.. Отмазки по типу ему 41 год здесь не канают.. Португалию ждёт провал пока он играет.. Factos..
ну не футбольные люди, если коротко
Португальцев недаром называют европейскими бразильцами..
Они в 2030-м устроят такой фестиваль воззваний, похлеще чем бразилы с Неймаром..
- Возьмите Роналду на ЧМ!!!! - будет говорить Руй Кошта и Фигу
- Ласт Денс Легенде!!! - заявит Куарежма и Деку
- Роналду наше все!! - подпишет письмо Аморим и Барбоза..

Можно грузить хату, что под это Анчи тренером позовут..
Свидетели Криштианы
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