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  4. Тренер Ирака о ситуации на Ближнем Востоке: «В Багдаде были взрывы – мне было тяжело, но игроки живут с этим уже много лет. Я запретил им пользоваться соцсетями, чтобы ложь не влияла на них»

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Тренер Ирака о ситуации на Ближнем Востоке: «В Багдаде были взрывы – мне было тяжело, но игроки живут с этим уже много лет. Я запретил им пользоваться соцсетями, чтобы ложь не влияла на них»
Тренер Ирака: происходящее на Ближнем Востоке используем как мотивацию.

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнолд рассказал о том, как команда воспринимает ситуацию на Ближнем Востоке.

– Вам пришлось столкнуться с ситуацией на Ближнем Востоке.

– С тех пор, как я занял эту должность, в регионе произошло два конфликта. Ирак не был непосредственно вовлечен, но были ракетные обстрелы и взрывы. После матчей против Южной Кореи и Иордании мы вернулись в Багдад, и я слышал взрывы и вертолеты. Правительство Австралии попросило меня как можно скорее покинуть Багдад, и меня отвезли в Кувейт. После квалификации [на ЧМ] я не мог вернуться в Ирак, потому что воздушное пространство было закрыто. Я бы очень хотел принять участие в тех торжествах, которых ждали сорок лет.

– Способны ли игроки игнорировать это?

– Когда я спрашиваю их, боятся ли они войны или ситуации на Ближнем Востоке, они почти что удивляются. Они живут с этим уже много лет. Для меня, как для австралийца, это было тяжело, но для них это их реальность. Перед чемпионатом мира нас больше всего беспокоило не то, что Ирак подвергнется нападению, а то, что мы не сможем вывезти игроков из страны из-за закрытого воздушного пространства. Они покинули Багдад на автобусе, затем 20 часов ехали до Аммана в Иордании, а оттуда вылетели в Монтеррей.

– Как вам удалось уладить это внутри команды?

– Я хотел узнать, беспокоятся ли они о своих семьях или друзьях. Я запретил им пользоваться социальными сетями. Я сказал им: «Ваши близкие будут честны с вами. Если что-то случится, они вам позвонят. Но если вы будете читать ложь, это повлияет на вас». То, что происходит на Ближнем Востоке, можно использовать как оправдание или как мотивацию. Мы выбрали мотивацию, – сказал Арнолд.

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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