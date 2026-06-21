Далот о Роналду: «Все знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. Он более 20 лет выступает за сборную»

Далот о Роналду: все знают, как здорово Криштиану справляется с критикой.

Защитник сборной Португалии Диогу Далот считает, что форвард Криштиану Роналду справится с критикой в свой адрес.

«Все уже знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. У него более 20 лет опыта выступлений за сборную.

Думаю, он передает команде уверенность, а критика — это просто часть игры, особенно учитывая тот уровень, на котором мы способны играть, участвуя в одном из крупнейших, если не в самом крупном, турнире в мире.

Уверенность, что он вселяет в нас, а мы – в него, всегда была и всегда будет одинаковой. Пока он представляет сборную, думаю, это умение у него будет всегда и он всегда будет готов играть», – сказал Далот.