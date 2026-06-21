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Далот о Роналду: «Все знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. Он более 20 лет выступает за сборную»
Далот о Роналду: все знают, как здорово Криштиану справляется с критикой.

Защитник сборной Португалии Диогу Далот считает, что форвард Криштиану Роналду справится с критикой в свой адрес.

«Все уже знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. У него более 20 лет опыта выступлений за сборную.

Думаю, он передает команде уверенность, а критика — это просто часть игры, особенно учитывая тот уровень, на котором мы способны играть, участвуя в одном из крупнейших, если не в самом крупном, турнире в мире.

Уверенность, что он вселяет в нас, а мы – в него, всегда была и всегда будет одинаковой. Пока он представляет сборную, думаю, это умение у него будет всегда и он всегда будет готов играть», – сказал Далот.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoДиогу Далот
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Может играть нужно хорошо, тогда и с критикой не придется справляться..
ОтветHardSmoke
Может играть нужно хорошо, тогда и с критикой не придется справляться..
Может не может? Возраст всё таки
Анри и Златан давно ждут в студии.
Пусть передачу с ними ведёт
Вот и посмотрим. Голов нет, игры на команду тоже.
ещё чемпионат толком не начался, а Португалия и рональда в частности уже порядком поднадоели.
На домашний ЧМ26 тоже возьмите тогда, 45 - баба ягодка опять 🍓
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