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  4. Жена Рафиньи о травме: «Ты непобедим и вернешься как феникс. Вы видите игрока, я – человека. Не учите детей улыбаться, глядя на чью-то боль. Я знаю его характер, любовь к футболу и Бразилии»

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Жена Рафиньи о травме: «Ты непобедим и вернешься как феникс. Вы видите игрока, я – человека. Не учите детей улыбаться, глядя на чью-то боль. Я знаю его характер, любовь к футболу и Бразилии»
Жена Рафиньи после травмы: ты неутомим и непобедим и вернешься как феникс.

Наталия Беллоли, жена Рафиньи, посвятила ему публикацию в соцсетях.

Ранее вингер сборной Бразилии получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити на чемпионате мира (3:0) и был заменен на 40-й минуте. Футболист «Барселоны» получил уже четвертое аналогичное повреждение бедра за последний год.

«Истинное влияние заключается не в указании на ошибки или разоблачении кого-либо ради привлечения внимания. Истинная сила состоит в вдохновении, обучении, поддержке и продвижении ценностей, которые способствуют созданию лучшего общества.

Влияние во благо означает использование видимости для распространения эмпатии, поощрения диалога, поддержки позитивных инициатив и демонстрации того, что можно не соглашаться, не проявляя неуважения. Пусть каждый человек, обладающий влиянием, будь то сотни или миллионы последователей, осознает привилегию и ответственность, которые ему даны. В конце концов, слова обладают силой, и лучшее использование этой силы – это продвижение добра, уважения и надежды.

Мы выходим за пределы невежества. Не учите своего ребенка улыбаться, глядя на чью-либо боль. Если ваша душа не может быть податливой, а ваш мозг не может принять эволюцию, по крайней мере, помогите следующему поколению стать лучше.

Я знаю человека, стоящего за этим спортсменом. Я знаю его характер, его скромность, его дисциплину и его любовь к футболу и к Бразилии. Я знаю о бессонных ночах, о требованиях, которые он предъявляет к себе, и о грузе, который он несет каждый раз, выходя на поле, представляя миллионы людей, и мы благодарны, мы мечтаем об этом! Вы видите игрока. Я вижу человека.

Я так горжусь тобой, моя любовь, потому что ты неутомим и непобедим. И ты вернешься как феникс, как всегда. Потому что те, кто любит и восхищается тобой, уважают твой путь и признают все жизни, которые были затронуты и благословлены твоим трудом. Потому что хлеба хватит на всех, его просто нужно разделить», – написала Беллоли.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Наталии Беллоли
logoСборная Бразилии по футболу
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Комментарии

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Про феникс тебе Анна Асти расскажет
Не учите детей улыбаться,глядя на чью-то боль! Лучшее сегодня на спорте
почему вот это всё нельзя выносить в другой раздел сайта какой-то? Ну зачем вообще это ставить в один ряд с настоящими новостями???
С такой поддержкой можно возрождаться и возвращаться на футбольное поле.
Это что за цитаты Стетхэма?
Жены футболистов это источник космической мудрости. Я за всю жизнь не смог столько великих слов сказать.
Витиевато и пафосно, госпожа инфлюэнсер.
Философски
Слишком много воды.
Она в интернете наткнулась на пацанский паблик ВК из 2010?
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