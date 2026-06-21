Ундав с 3 голами и 2 ассистами в 2 матчах лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026

Дениз Ундав лидирует по статистике «гол+пас» на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав отметился дублем в матче с Кот-д`Ивуаром (2:1) во втором туре чемпионата мира.

Теперь на его счету 3 гола и 2 результативные передачи на этом турнире. На данный момент он единолично лидирует по статистике «гол+пас» на этом чемпионате мира.

В следующем туре сборной Германии предстоит встретиться с Эквадором, игра пройдет 25 июня.