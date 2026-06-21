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  4. Ундав с 3 голами и 2 ассистами в 2 матчах лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026

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Ундав с 3 голами и 2 ассистами в 2 матчах лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026
Дениз Ундав лидирует по статистике «гол+пас» на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав отметился дублем в матче с Кот-д`Ивуаром (2:1) во втором туре чемпионата мира. 

Теперь на его счету 3 гола и 2 результативные передачи на этом турнире. На данный момент он единолично лидирует по статистике «гол+пас» на этом чемпионате мира.

В следующем туре сборной Германии предстоит встретиться с Эквадором, игра пройдет 25 июня. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Вот он настоящий форвард!
ОтветЭд
Вот он настоящий форвард!
Он мне напоминает олдскульных немецких нападающих таранного типа, Герд Мюллер, Клинсман, Бирхофф
Так вот кого не хватило туркам🤣
ОтветTIMUROVICH
Так вот кого не хватило туркам🤣
Он не турок.
ОтветПолучил - отдал - открылся
Он не турок.
Расскажи это его родителям, будет интересная дискуссия 😁
Полезный матч с точки зрения опыта и закалки характера. Ундав очень эффективен, но проблема в том, что он как раз хорош как козырь в рукаве, если выпускать его на полный матч в основе будет другая история. В любом случае Хавертц на ложной девятке это плохой вариант, уж лучше либо Ундава либо Вольтемаде в основе ставить.
ОтветHarryck
Полезный матч с точки зрения опыта и закалки характера. Ундав очень эффективен, но проблема в том, что он как раз хорош как козырь в рукаве, если выпускать его на полный матч в основе будет другая история. В любом случае Хавертц на ложной девятке это плохой вариант, уж лучше либо Ундава либо Вольтемаде в основе ставить.
Лучше Хавертца на данной позиции никого нет. То, как он читает игру, Ундав, Вольтемаде не смогут.
Ундачная замена
Интересно, этого хватит, чтобы убедить Нагельсмана выпускать его с первых минут или придется покер Эквадору за полчаса отгружать? :)
Жаль что Ундав поздно раскрылся на топ-уровне, ему почти 30 уже, будь помоложе, то после ЧМ на него был бы серьёзный интерес от топ-клубов с ценником от 80 млн. Интерес скорее всего будет так и после ярких сезонов в Штутгарте и классной игры здесь на ЧМ, но не в качестве основного форварда клубов калибра Реала и Барсы. Но например в Юве я бы хотел его видеть, он сильнее и Дэвида и Опенда и, вероятно, ушедшего Влаховича, года 3 мог бы спокойно отыграть. Всё равно Юве хочет сейчас Сёрлота, который его ровесник, даже постарше чуть. Но Штутгарт всё равно миллионов 40-50 за него запросит сто пудов на фоне таких выступлений, это скорее любой клуб АПЛ его заберёт и глазом не моргнёт.
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