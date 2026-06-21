Ундав с 3 голами и 2 ассистами в 2 матчах лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026
Дениз Ундав лидирует по статистике «гол+пас» на ЧМ-2026.
Нападающий сборной Германии Дениз Ундав отметился дублем в матче с Кот-д`Ивуаром (2:1) во втором туре чемпионата мира.
Теперь на его счету 3 гола и 2 результативные передачи на этом турнире. На данный момент он единолично лидирует по статистике «гол+пас» на этом чемпионате мира.
В следующем туре сборной Германии предстоит встретиться с Эквадором, игра пройдет 25 июня.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура35153 голоса
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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